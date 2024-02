Ajax ontsnapt na spectaculaire slotfase aan pijnlijk verlies tegen Bodo/Glimt

Ajax is met de schrik vrij gekomen in eigen huis. Het keek lang tegen een 2-0-achterstand aan maar in de blessuretijd maakte Ajax toch nog gelijk. Via een benutte penalty van Branco van den Boomen en een subtiel lobje van Steven Berghuis in de slotseconde werd het 2-2 in Amsterdam.

Ajax had in het begin van de wedstrijd ietwat meer aanspraak op een goal, maar grote kansen werden er niet echt gecreëerd. Chuba Akpom had de eerste kans van de wedstrijd in de dertiende minuut. Berghuis gaf de bal mee aan Akpom, hij schoot meteen en trof de vuisten van de doelman. De bal ging via de lat over.

Toch viel de goal aan de andere kant. Goed storend werk van de Albert Gronbaek zorgde voor een counter. Jens Hauge speelde Gronbaek in, hij zette Ramaj op het verkeerde been en schoof de bal in de korte hoek. 1-0 voor Bodo/Glimt.

Fluitconcert

Na de goal kwam Ajax ook niet met een antwoord, het gokte erg op de lange bal naar Brobbey maar geen enkele bal was bruikbaar voor de sterke spits. Hij sleurde wat af en vocht voor de ballen, maar kon er weinig mee. De Ajacieden gingen de rust in onder een luid fluitconcert. Dat hielp blijkbaar niks want in de tweede helft bleef dit spelbeeld min of meer hetzelfde, Bodo/Glimt bleef loeren op de counter.

Achterstand wordt groter

Halverwege de tweede helft viel er weer een goal voor de uitploeg. Bodo/Glimt profiteerde van een fout van Gooijer en strafte die keihard af. Gooijer dacht op randje zestien veel meer tijd te hebben en wilde wegdraaien van zijn tegenstander. Hij ging daar te nonchalant mee om en de uitploeg ontfutselde hem de bal. De bal kwam vervolgens voor de voeten van wederom Gronbaek, hij scoorde ook de tweede goal voor Bodo/Glimt.

Zwak Ajax

De laatste minuten van de wedstrijd bleven ook erg tam, Ajax verhoogde het tempo niet en Bodo/Glimt zakte alleen maar verder terug. Ajax bleef voet bij stuk houden en zocht continu de ruimtes achter de verdediging, maar dat leidde tot veel lange ballen richting de doelman van de tegenpartij. Ook als de uitploeg de bal had, werd er weinig druk gezet. Een treffend voorbeeld van de avond voor Ajax kwam van Brobbey. De spits kon in de 82e minuut vrij koppen, maar kopte de bal ruim naast. Niets leek te lukken in Amsterdam, totdat de blessuretijd in ging.

Penalty Ajax

In de blessuretijd werd Brobbey naar beneden gehaald in de zestien en ging de bal nog op de stip. Branco van den Boomen stond klaar om de penalty te nemen toen de scheidsrechter door de VAR naar het scherm werd gehaald. Even dacht men dat de penalty teruggefloten zou worden, maar de gele kaart die de scheidsrechter gaf werd een rode kaart. Van den Boomen scoorde en er was weer hoop voor Ajax.

Goal Berghuis

Het publiek ging achter de ploeg staan, Ajax ging alles of niets spelen en met resultaat! Steven Berghuis liet de Arena ontploffen in de laatste minuut van de blessuretijd: Hij schoot de 2-2 binnen met een weergaloos lobje en zo gaat Ajax volgende week toch met resultaat naar Noorwegen toe.