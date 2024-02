John van 't Schip zag in de eerste helft twintig mannequins: 'Het was allemaal erg statisch'

Steven Berghuis was de redder in nood voor Ajax donderdagavond in de Arena met zijn gelijkmaker, maar was niet tevreden. "Wij moeten bepaalde dingen echt veel, veel en veel beter doen", zei hij na het 2-2-gelijkspel tegen Bodo/Glimt. Zijn trainer John van 't Schip vond dat er erg veel stil gestaan werd en zag dat ook als probleem.

Ajax keek tot de start van de blessuretijd aan tegen een 2-0-achterstand tegen de Noorse ploeg en creëerde zelf bar weinig. Er was weinig inspiratie en de bal werd meer dan eens kinderlijk afgepakt, zo zag ook Berghuis. "We zullen goed moeten kijken waar ze ons wegspelen vandaag, dat deden zij goed. Wij moeten bepaalde dingen echt veel, veel en veel beter doen als ploeg. Complimenten naar hun, maar wij moeten het echt goed gaan analyseren en verbeteren", zei hij voor de camera van Veronica.

Druk zetten

Ook Jorrel Hato vond dat het mis ging bij het druk zetten. "Ze kwamen er voetballend goed onderuit als wij druk gingen zetten, dat zag je dus ook bij de eerste goal." Verder vond hij dat het plan wat ze vooraf hadden over het druk zetten wel beter kunnen doen. "Ons plan was om met Brian en met Chuba de twee centrale onder druk te zetten en daarmee de bal naar de zijkanten te dwingen. Dat kunnen we in de toekomst beter doen."

Fout Gooijer

De 2-0 werd ingeluid door een fout van rechtsback Tristan Gooijer. Hij wilde wegdraaien tussen twee man in voor de eigen zestien. Dit ging fout en zo kon Albert Gronbaek zijn tweede van de avond maken. Dat vond Van 't Schip jammer. "Die goal geef je gewoon weg. het is jammer want Tristan speelde een goede wedstrijd, het zit soms een beetje in zijn spel opgesloten dus daar moet hij van leren." Berghuis zag de fout ook: "Er ligt echt wel ruimte om te voetballen en Gooijer probeert daar tussen twee man heen te gaan, dat is per situatie verschillend of dat kan of niet. We moeten - waar het kan - wel voetballen en dat hebben we vandaag onvoldoende gedaan."

Slotfase

Gelukkig voor Ajax was er nog de bizarre slotfase waarin zij een penalty kregen én Berghuis in de laatste seconde ook nog eens scoorde. De trainer gaf een pluim aan het publiek na afloop. "Ik denk dat de supporters het stadion verlaten met het gevoel dat ze enigszins tevreden kunnen zijn door de slotfase. We zijn uit de dood opgestaan op het laatst, dat zij erachter gingen staan is wel erg belangrijk geweest. Ook Berghuis prees het publiek. Zij gingen erachter staan toen het nodig was. Gelukkig scoor ik hem dan nog en ga je met een resultaat naar Noorwegen toe. Het is alleen wel zo dat we daar veel beter moeten gaan spelen", besloot de aanvoerder.