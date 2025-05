Ronald Koeman was helemaal klaar met 'overdreven' Wout Weghorst: 'Hou je bek''

Ronald Koeman van het Nederlands elftal had bij Goedemorgen Eredivisie veel te zeggen over Ajax. De club speelde bij FC Groningen een bizarre wedstrijd en vergooide daarmee de kans op het kampioenschap. Wout Weghorst haalde toen de headlines en ook de bondscoach van het Nederlands elftal doet een duit in het zakje.

Koeman werkt ook veel met de spits van Ajax, als hij hem bij het Nederlands elftal heeft. Hij leerde de afgelopen jaren de veelbesproken Weghorst ook kennen. "Dit gedrag is niet gespeeld", wijst Koeman op de beelden die viraal gingen na FC Groningen - Ajax. "Men zegt dat het allemaal voor de camera is. Maar Wout is zo."

'Dacht ook dat het overdreven was'

De bondscoach van Oranje geeft toe dat zijn beeld eerst ook anders was. "Voordat ik hem kende dacht ik ook dat het overdreven was. Maar nu ik hem ken weet ik dat hij zo is. Hij is belangrijk voor Ajax én voor het Nederlands elftal. Of hij nou invalt of begint. Als je hem brengt, gebeurt en verandert er altijd iets. Het is dan extra pijnlijk voor hem dat zo'n wedstrijd (Groningen - Ajax, red.) zo eindigt."

'Ik was er helemaal klaar mee'

Inmiddels werken de twee al langer samen en maakten ze veel mee. Zo ging Weghorst tijdens een training van Oranje ook eens over de schreef nadat hij een tik kreeg. Hij maakte ruzie en verliet het veld. "Soms zit zijn drive hem in de weg. Ik kan me herinneren dat ik toen ook tegen Wout zei dat hij z'n bek moest houden. Ik was er helemaal klaar mee. Hij ging maar door. Na afloop weet hij dan dat hij te lang doorgaat met zeuren."

'Geweldige jongen'

Koeman benadrukt dat zo'n speler heel fijn is om mee te werken. "Een geweldige jongen om erbij te hebben. Hij vraagt ook wat het plan is, ook met hem en hij vraagt om feedback. Hij is zó bezig met voetbal. Dat moet je ook zijn tegenwoordig."

