Kenneth Perez keek met stijgende verbazing naar interviews PSV'ers: 'Dit was echt niet best'

PSV kende een teleurstellend einde van het Champions League-avontuur. Woensdagavond werd het uitgeschakeld in Dortmund na een 2-0 nederlaag. PSV hield een naar gevoel over aan het tweeluik, waarin het niet minder was dan Borussia Dortmund. Toch heerste er een trots gevoel. Daar kon ESPN-analist Kenneth Perez met zijn verstand niet bij.

"Het eerste halfuur wist ik niet wat ik zag", begon Perez zijn betoog bij Studio Europa op ESPN. PSV werd in het begin van de wedstrijd inderdaad ondersteboven gelopen. Dat kwam volgens trainer Peter Bosz door een fout van hemzelf. "Ik denk dat ik ze niet goed heb neergezet. We kwamen steeds te laat", analyseerde hij.

Luuk de Jong baalt van missen grote kans maar heeft opsteker voor PSV: 'Nog nooit zoveel plezier gehad' PSV heeft in Dortmund nagelaten een vroege tegentreffer ongedaan te maken. PSV domineerde de tweede helft maar kon geen potten breken op bezoek bij Borussia Dortmund. De uitschakeling doet pijn, maar toch zijn Luuk de Jong en Peter Bosz erg trots op het team.

Tegen het einde van de eerste helft kwam PSV er beter in, in de tweede helft was het sterker dan Dortmund. Toch werd het 2-0 voor de Duitsers, waardoor zij en niet PSV door zijn. "Ik hoor ze achteraf zeggen dat ze trots zijn, maar deze wedstrijd had ook op donderdag gespeeld kunnen worden qua niveau. Dit was echt niet best", vond Perez.

Glans

Volgens de Deense analist is ook de glans er vanaf, ook als PSV ongeslagen kampioen wordt. "Ik vind het ook teleurstellend voor de Eredivisie. Ze worden straks ongeslagen kampioen en dan kun je over twee wedstrijden niet van dit team winnen", sloot hij af.