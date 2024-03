'We tikten ze van het kastje naar de muur', PSV'er trekt opmerkelijke conclusie na duel met Borussia Dormund

Joey Veerman was na afloop van het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en PSV erg teleurgesteld dat hij met zijn ploeg is uitgeschakeld in de achtste finale van het toernooi. Hij zag voldoende mogelijkheden om terug te keren in de wedstrijd na de snelle achterstand.

In het Signal Iduna Park won Dortmund woensdagavond met 2-0 van PSV. Dankzij een doelpunt van Jadon Sancho pakten de Duitsers al vroeg de leiding. De Engelse aanvaller schoot met een bekeken poging op de rand van de zestien Dortmund op 1-0. Via onder andere Donyell Malen volgden nog een reeks kansen om de voorsprong te verdubbelen. Toch kwam PSV langzaam maar zeker beter in de wedstrijd.

"Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk", verklaart Veerman na de uitschakeling voor de camera van Ziggo. "Je speelt gewoon een hele goede tweede helft. Waar je voor ons gevoel ze van het kastje naar de muur tikt."

Verschil met de Eredivisie

De 25-jarige middenvelder concludeert dat PSV tegen Dortmund niet zo makkelijk het net wisten te vinden als in de Nederlandse competitie. "In de Eredivisie maken we dan zes of zeven goals. Hier lopen we net te lang met de bal of missen we net de kracht om de keeper onder vuur te nemen. Dat hebben we wel een paar keer gedaan, maar we moeten gewoon veel meer uit die kansen halen. Dan had je hier makkelijk door kunnen gaan."

Matige openingsfase

Het eerste halfuur was Dortmund oppermachtig en bleef het voor de Eindhovenaren slechts bij één treffer. Wat was er aan de hand met PSV? "We hadden vooraf besloten dat we achterin niet direct één-op-één wilden staan. Maar dat werkte gewoon niet. Na dertig minuten vertelde de trainer (Peter Bosz, red.) mij dat ik door moest op Marcel Sabitzer. Vanaf dat moment hadden we het beter onder controle."

Joey Veerman in duel met landgenoot Ian Maatsen © Pro Shots

"De eerste dertig minuten hebben we ons wel een beetje kapot gelopen. Je ziet dat we de tweede helft fitter zijn, en dan hadden we er gewoon overheen moeten gaan", vervolgt de Volendammer. Of de frisheid bij het afronden na de zware eerste helft ontbrak? "Daar lijkt het wel op. Of het heeft te maken met de kwaliteit van de schoten", antwoord Veerman.

Veerman belangrijk voor PSV

PSV moest het de laatste twee wedstrijden doen zonder de geblesseerde Veerman. De middenvelder was een groot gemis voor de koploper van de Eredivisie, die een sterk seizoen speelt. "Ik laat vandaag denk ik vooral in de tweede helft zien dat ik dit niveau aankan. Samen met Jerdy Schouten vorm ik een goed koppel, dat de ploeg weer aan het voetballen krijgt."

Veerman baalt ervan dat hij zich niet in de kwartfinale kan testen. "Het is heel jammer. Voor mijn gevoel hadden we het ook verdiend. Zij wisten niet waar ze het zoeken moesten. Maar dan missen wij niet die stootkracht."

Veel tijd om te balen is er niet voor PSV. Zondag wacht namelijk de thuiswedstrijd tegen FC Twente om 20:00 uur. Toch kan de titel de Eindhovenaren bijna niet meer ontgaan.