Luuk de Jong baalt van missen grote kans maar heeft opsteker voor PSV: 'Nog nooit zoveel plezier gehad'

PSV heeft in Dortmund nagelaten een vroege tegentreffer ongedaan te maken. PSV domineerde de tweede helft maar kon geen potten breken op bezoek bij Borussia Dortmund. De uitschakeling doet pijn, maar toch zijn Luuk de Jong en Peter Bosz erg trots op het team.

Bosz baalde enorm van het verlies in Dortmund. Het eerste half uur werd PSV helemaal weggespeeld, door een foutje van hemzelf. "We begonnen slecht, geen druk erop, onrustig in balbezit en liepen we achter de feiten aan. Ik denk dat ik ze niet goed heb neergezet. We kwamen steeds te laat", analyseerde hij.

Trots was hij wel op PSV, want na wat omzettingen domineerde zijn ploeg. "Na drie minuten op 1-0 achter, dat is niet het begin wat je wil. Als je ziet hoe we tweede helft spelen, is het geweldig. We komen vaak in de zestien van Dortmund alleen de laatste bal - de moeilijkste - waren we niet goed genoeg in. We hebben het zeker ook in de tweede helft laten liggen."

PSV vergeet te scoren tegen Borussia Dortmund en is uitgeschakeld in de Champions League Het Europese avontuur van PSV zit erop na een frustrerende avond in Dortmund. Na een tweede helft vol kansen was het niet PSV dat de gelijkmaker maakte, maar Borussia Dortmund dat in de allerlaatste seconde de 2-0 maakte. Luuk de Jong zal vannacht nog wel een keer wakker schrikken van zijn gemiste megakans in de slotfase. Dortmund won met 3-1 over twee duels.

Glans

Voor Bosz is de glans totaal niet van dit seizoen af, na de uitschakeling in Europa. "Voor mij niet. Totaal niet. Als je in dit stadion uiteindelijk na een moeilijk begin het toch zo weet te draaien dat je zo dominant speelt, is het knap. Dat vind ik mooi. Daar ben ik trots op."

'Nog nooit zoveel plezier gehad'

De Jong is ook trots en geniet van deze groep. "Hoe wij bezig zijn met elkaar, ook in de competitie, ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in het voetballen en ook in het domineren van de tegenstander. Ik denk dat we een heel mooi seizoen hebben", blikt hij terug op hoe PSV dit seizoen bezig is.

PSV wint voor de zeventiende keer op rij niet in een uitwedstrijd op Duitse bodem PSV is uitgeschakeld in de Champions League. Het doek viel in de achtste finale op bezoek bij Borussia Dortmund. In Duitsland werd het 3-1, in Eindhoven eindigde het in 1-1. Toch is het niet vreemd dat PSV is uitgeschakeld, als je kijkt naar de geschiedenis.

Grote kans

De Jong miste een gigantische kans voor de gelijkmaker van PSV, daarna scoorde Dortmund gauw de beslissende tweede treffer. "Ik baal er enorm van, je wil beslissend zijn. Dan gaat het in zo’n split second en moet je handelen. Daar baal ik enorm van. Dan moet je jezelf belonen, want ik vond ons goed spelen. De tweede helft was er niks aan de hand en dat vind ik erg mooi."

De Jong is voornemens niet te lang bij de pakken neer te gaan zitten. "Dit is niet de eerste keer dat ik zo'n avond heb, waar ik een kans mis en die nog een paar keer naspeel in mijn hoofd. Ik zal nog wel even balen, maar we gaan gewoon door."

Luuk de Jong miste megakans om PSV in Champions League te houden: 'Die moest er gewoon in' Luuk de Jong voegt dit seizoen definitief geen nieuwe Europese prijs aan zijn palmares toe. De spits van PSV verloor woensdagavond van Borussia Dortmund en baalt als een stekker. Zelf miste hij nog een enorm grote kans.