'Spelers PSV moeten teleurgesteld zijn met onterechte uitschakeling in Champions League'

Peter Schmeichel vindt dat PSV zichzelf niet beloond heeft over twee wedstrijden tegen Borussia Dortmund. De Eindhovenaren werden woensdagavond uitgeschakeld door de Duitsers en de oud-doelman van Manchester United zag dat dat niet nodig was.

In het Signal Iduna Park verloor de ploeg van Peter Bosz met 2-0 van Dortmund. Een doelpunt van Jadon Sancho na drie minuten en Marco Reus tegen het einde van het duel maakte het verschil. PSV kreeg zelf ook veel kansen, maar kreeg de bal maar niet tegen de touwen.

Bij een uitzending van CBS analyseerde de Deen het duel tussen Dortmund en PSV. "In het begin was de Gelbe Wand goed te horen, maar na twaalf minuten werd het stiller. PSV kwam toen langzaamaan beter in de wedstrijd."

Kansen

Desondanks scoorden de Eindhovenaren maar niet, waardoor Dortmund zich kwartfinalist mag noemen dit Champions League-seizoen. "De PSV'ers moeten teleurgesteld zijn. Over twee wedstrijden hebben ze zoveel kansen gecreëerd, maar scoren is ze eigenlijk niet gelukt. Ja die penalty die niet gegeven had mogen worden."

"Dit is een team dat dit seizoen al meer dan honderd keer gescoord heeft", vervolgt Schmeichel. "Ik denk ook echt dat PSV over de twee wedstrijden net wat beter was dan Dortmund, qua spel dan. Ze waren iets beter en creëerden net wat beter kansen, maar ze hadden niet de spelers om te scoren. In dit toernooi is dat niet goed genoeg."