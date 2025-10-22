Kenneth Taylor mag na een kwartier voetballen tegen Chelsea alweer de douches gaan opzoeken. De aanvoerder van Ajax kreeg een rode kaart na een onbesuisde tackle op het been van Chelsea-speler Buonanotte. Eerst kreeg hij geel van de scheidsrechter, maar na het kortste VAR-moment ooit werd dat al gauw donkerrood.

Kenneth Taylor wilde zijn eigen fout goed maken, hij leed namelijk ongelukkig balverlies. Maar in zijn ijverigheid om de bal nog met een sliding weg te tikken van de Chelsea-speler, plantte hij zijn noppen vol op het scheenbeen van Buonanotte.

Rode kaart

De scheidsrechter gaf eerst geel, waardoor Taylor dacht dat hij met de schrik vijr was gekomen, maar daar kwam verandering in. De VAR riep de Duitse scheidsrechter naar het scherm. De arbiter hoefde amper bewegend beeld te zien; de noppen op het scheenbeen was al voldoende. Hij sprintte terug het veld in en gaf Taylor rood.

Tot overmaat van ramp betekende het ook gelijk een doelpunt voor Chelsea. Uit de vrije trap die volgde werd er gescoord. Even later, in de 27e minuut scoorde Chelsea ook de 2-0.

Boze supporters

Johnny Heitinga besloot in te grijpen en haalde Oscar Gloukh naar de kant. Dat leidde tot onvrede bij de speler zelf, maar ook bij de meegereisde supporters. "Johnny, rot op!" klonk het vanaf de tribune. Een pijnlijk moment voor de trainer van Ajax.

