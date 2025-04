Kevin De Bruyne opent de aanval op Manchester City na gedwongen vertrek: 'Uiteraard was ik verrast'

Kevin De Bruyne was zelf verrast door de keuze van Manchester City om hem geen nieuwe contractaanbieding te doen. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt de Belgische middenvelder dat de beslissing om te vertrekken bij de Engelse club niet door hem werd gemaakt.

De Bruyne maakte onlangs bekend dat hij Manchester City na tien jaar trouwe dienst zal verlaten. De middenvelder heeft die keuze echter niet zelf gemaakt. "Het is duidelijk dat de club een beslissing heeft genomen. Ik heb het hele jaar geen voorstel gekregen. De club heeft gewoon de knoop doorgehakt. Uiteraard was ik een beetje verrast, maar ik moet hun beslissing accepteren. It’s fine. Het is prima zo."

Volgens De Bruyne had Manchester City hem ook volgend seizoen nog best goed kunnen gebruiken. "Eerlijk gezegd denk ik nog steeds dat ik op het hoogste niveau kan presteren, zoals ik nu laat zien. Anderzijds begrijp ik ook dat clubs beslissingen moeten nemen. De beslissing is genomen. En sindsdien ligt de focus elders: ik wil gewoon weer voetbal spelen zoals ik dat altijd heb gedaan."

Met dit geldvermogen verlaat Kevin De Bruyne Manchester City: 'Deze mensen gaven mij alles' Liefst tien jaar was topvoetballer Kevin De Bruyne (33) verbonden aan Manchester City. In die periode stapelden de titels zich op bij zowel de Engelse club als bij de Belgische middenvelder. Nu is de tijd gekomen voor een nieuw avontuur. Voor het geld hoeft 'Ginger Pele' het niet te doen.

Reden

De vormdip van Manchester City in de winter was volgens De Bruyne een reden om hem geen nieuwe aanbieding te geven. "Waarschijnlijk wel. Het is eigenlijk ook ongeveer de reden waarom ze die beslissing hebben genomen. Omdat het hele team het moeilijk heeft gehad. Misschien was de club tot een andere conclusie gekomen als de ploeg geen problemen had gekend en ik na de terugkeer uit blessure meteen weer mijn draai had gevonden, ik weet het niet."

"Ze hebben me hun beslissing meegedeeld en ik kan jullie niet zeggen wat er in hun hoofden omgaat. Ik denk nog steeds dat ik in goede vorm ben. Ik heb veel meer gespeeld dan vorig jaar, behalve tijdens de periode met de hernia in de liesstreek. Ik voel me goed. En het ritme heb ik ook stilaan terug", zo vertelt De Bruyne over de reden van zijn vertrek.

Manchester City-legende Kevin De Bruyne kondigt emotioneel afscheid aan: 'Elk verhaal heeft een einde' Het tijdperk van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt ten einde. De Belgische middenvelder kondigde via zijn eigen kanalen aan dat hij de club na dit seizoen zal verlaten. De Bruyne, inmiddels 33 jaar oud, groeide sinds zijn komst in 2015 uit tot een onmisbare kracht bij de Engelse topclub.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.