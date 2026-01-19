Ali Boussabon kan nog maar nauwelijks bevatten wat hij zondagavond bij de finale van de Afrika Cup heeft gezien. Er gebeurde haast te veel om op te noemen. Een spontane staking, voodoo-rituelen en onsportief gedrag. Het zijn dingen die de oud-voetballer in zijn leven nog nooit had gezien. Hij vindt dan ook dat de Afrikaanse voetbalbond CAF straffen moet uitdelen. "Ze hebben alles gemanipuleerd."

"Ongeloof", zegt Boussabon tegen Sportnieuws.nl. Dat is het eerste wat in hem opkomt als hij terugdenkt aan zondagavond. Marokko verloor op krankzinnige wijze de finale van Senegal. Maar vooral de randzaken maakten deze avond historisch, en niet per se op positieve wijze. Marokko kreeg een penalty vlak voor het einde van de wedstrijd. De spelers van Senegal waren het daar niet mee eens en liepen vrijwel allemaal het veld af. Twintig minuten lag de wedstrijd stil, die werd daarna nooit meer hetzelfde.

De FIFA had moeten ingrijpen

"De wedstrijd had nooit meer hervat mogen worden. Sinds wanneer mag je als coach je spelers zomaar van het veld halen? Het was gewoon een pingel, de VAR heeft de beslissing genomen, klaar", luidt het oordeel van analist Boussabon. Hij ziet wel vaker in finales dat de gemoederen hoog oplopen, maar dan wordt de beslissing geaccepteerd en gaat het leven door. Dat gebeurde nu niet bepaald. "Er hadden rode kaarten moeten vallen, de scheidsrechter had ze moeten straffen. Ze lopen van het veld en gaan daarna weer door alsof er niets gebeurd is. Ze betichtten hem van omkoping en omsingelden hem. De FIFA had moeten ingrijpen."

'Zij moeten zich kapot schamen'

Volgens Boussabon werden de geruchten van omkoping bij de scheidsrechter voor Marokko gestart door de bond van Algerije en Egypte. "Zij moeten zich kapot schamen om wat zij allemaal hebben geroepen na hun uitschakeling. Terwijl zij alleen maar de bus geparkeerd hebben en van het kastje naar de muur zijn gevoetbald. Zij zijn de aanstichters."

'Alles viel in het water'

De taferelen zijn een smet op het toernooi, vindt Boussabon, die vervolgens ook nog zag hoe de penalty gemist werd. Een panenka gooide roet in het eten, daarna ging het van kwaad tot erger. "Ik zei al na de gemiste penalty dat het over was. Senegal zou winnen, dat wist ik toen. Het was een fantastische goal, dat moet gezegd worden. Het waren de twee beste ploegen van het toernooi. Maar alles viel in het water na de gemiste penalty."

Na de misser van Ibrahim Diaz werd het een chaos van jewelste. De verlenging stond bol van chaotische momenten. Er was ruzie om de handdoek van Senegal-doelman Mendy, er liepen stafleden te pas en te onpas langs de lijnen van het veld. De scheidsrechter leek het allemaal niet meer onder controle te hebben. "Het was ongekend. Rare voodoo-rituelen, er werd smurrie op de palen gesmeerd, ze waren met die handdoeken bezig. Dit is allemaal onwaardig voor dit mooie toernooi", luidt het harde oordeel van Boussabon.

Voodoo

Er zou een boel getouwtrek zijn geweest om de handdoek van Mendy. Eerder gingen al geluiden dat Marokkaanse stafleden en wisselspelers bij andere wedstrijden óók de handdoek van de doelmannen zouden hebben gestolen. Boussabon zag dat toch anders, toen hij naar de beelden keek. "Die spelers met die handdoeken wilden gewoon niet weggaan. Waarom blijven ze daar staan achter de goal? Ze mogen daar toch niet staan? Stuur ze dan weg. Ik begreep ook dat een aantal spelers van Senegal zich al hadden gedistantieerd van deze voodoo-praktijken. In de Islam is voodoo één van de ergste dingen die je kan doen. Ik vind dat dit onderzocht moet worden."

Voor één speler van Senegal in het bijzonder heeft Boussabon het diepste respect. "Dat is Sadio Mané. Ik weet wat hij doet voor zijn dorp en gemeenschap, hij loopt niet te showen, die man is echt onderdeel van waar hij vandaan komt. Maar na zondagavond heb ik nóg meer respect gekregen. Hij was de enige die door wilde gaan. Hij riep zijn team weer terug. Echt, respect voor het leven."

Hero to zero

"Uiteindelijk bepalen details de wedstrijd", verzucht Boussabon, die nog altijd baalt dat Marokko niet de finale heeft gewonnen. Zó dichtbij waren ze bij de beker voor het eerst in 50 jaar. "Het gezegde From Hero To Zero geldt wel voor Diaz. Je had nog maar drie minuten te spelen en je kan geschiedenis schrijven. Hij wilde zichzelf vereeuwigen à la Hakimi tegen Spanje. Het is lullig voor hem want hij speelde een goed toernooi. Maar hij had die bal gewoon in het net moeten rossen. Dan was je de held van het toernooi geworden."