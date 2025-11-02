Aad de Mos en Hans Kraay junior uiten opnieuw zware kritiek op Ajax. Vooral de oud-trainer van de Amsterdammers spaart zijn voormalige club niet na de 'vreselijk slechte' wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1). "Het is triest om te zeggen", doelt De Mos bij Goedemorgen Eredivisie op het feit dat 'Ajax de enige ploeg in Nederland is die niet kan opbouwen'.

Trainer John Heitinga moet al enkele weken vrezen voor zijn baan. Aad de Mos ziet het niet snel goedkomen. "We hebben zitten kijken naar een zeer slecht Ajax. Ze gaan er eerder op achteruit dan vooruit. Iedereen heeft nu in de gaten wat de manier is om tegen Ajax te spelen, ook de kleintjes gaan punten pakken. Ik vrees het ergste voor Ajax. Ik denk dat ze de schade niet beperkt kunnen houden tot de winterstop. Er zal er echt iets moeten gebeuren. Zeker qua aan- en verkoopbeleid, want met dit materiaal is het voor elke trainer moeilijk om te presteren."

'Ik houd mijn hart vast'

De problemen bij Ajax zijn volgens De Mos niet alleen zichtbaar in de resultaten, maar ook in de manier van spelen. "Ik denk dat Ajax de enige club is in Nederland die niet van achteruit kan opbouwen. Dat is triest om te zeggen, maar dat zijn feiten. Een aantal spelers is niet capabel om voor Ajax te spelen. Ik houd mijn hart vast", gaat De Mos kritisch verder.

Mats Deijl wél van Ajax-niveau?

De voormalig trainer richt zich ook tot technisch directeur Alex Kroes. "Met alle respect, als jij Raúl Moro en Lucas Rosa bij een Spaanse degradatieploeg haalt, dan vraag ik mij af of dat ESPN-stuk niet klopt. Dat je daar gaat winkelen... Ik begrijp het allemaal niet", zegt De Mos, die wordt aangevuld door Hans Kraay Junior. "Had Ajax niet Mats Deijl als rechtsback moeten hebben? Die kan toch beter voetballen dan Rosa? Het is niet zo dat Deijl dé oplossing is voor Ajax, maar hij zou niet in de weg lopen. De spelers die ze nu hebben zijn huis-tuin-en-keuken backs."

'Zó vreselijk slecht'

De Mos benadrukt dat de problemen niet alleen op individueel niveau liggen, maar ook op collectief vlak. "Het is allemaal zó vreselijk slecht, of het nu met of zonder bal is. Ze weten van elkaar niet wat ze doen", aldus de oud-trainer van Ajax.

Kraay junior voegt daaraan toe dat Ajax serieus moet gaan nadenken over het versterken van de selectie in januari. "Ik denk dat ze in de winter best wel wakker worden en zich misschien een heel klein beetje in de schulden willen steken om betere spelers te halen. Maar als ik op dit moment de ranglijst moet maken, zit AZ natuurlijk bij de top-drie."

