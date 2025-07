Vivianne Miedema bereikte tijdens de openingswedstrijd van het EK een indrukwekkende mijlpaal: haar 100e doelpunt voor Oranje. Dat moest natuurlijk gevierd worden, maar de viering zelf verliep nogal klungelig… Iets wat bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de nodige hilariteit opriep in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Onze Oranje Leeuwinnen hebben hun eerste EK-wedstrijd gespeeld en 3-0 gewonnen van Wales. Daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbijgaan”, begint Van As in de nieuwe podcastaflevering.

Al snel komt de bijzondere prestatie van Miedema ter sprake. “Zij maakte haar 100e doelpunt voor Oranje. Het was een mooie goal”, zegt Van As. Hoog voegt toe: “Een typische Miedema-goal. Kappen, kappen en schieten.”

Emotionele Miedema

Van As vervolgt: “Ik zat ernaar te kijken en vond het echt mooi. Als je dan zo je 100e kan maken…” Hoog merkt op: “Zij is best wel nuchter, maar was nu wel geëmotioneerd.”

Die emotie heeft een logische verklaring: Miedema heeft een zware periode achter de rug met een langdurig herstel van een kruisbandblessure. Dat ze weer goals op haar karakteristieke manier maakt, raakt zichtbaar iets bij de doelpuntenmaakster.

Klunzige viering

Toch kunnen Hoog en Van As niet om de wat klunzige doelpuntviering heen. “Zag je hoe ze haar doelpunt vierde?” vraagt Van As lachend. “Dat was een mooie viering”, antwoordt Hoog, met een flinke knipoog.

Van As legt uit: “Ze hadden van tevoren besproken hoe ze het zouden doen. Dat vind ik dan echt knap. Kerstin Casparij deed de initialen VM, en Miedema en Veerle Buurman zouden dan ‘100’ maken. Maar uiteindelijk stond er iets van VW, als in Volkswagen, met twee nullen. Hartstikke mooi.”

Hoog voegt nog toe: “Op een gegeven moment deed Buurman ook nog een één, dus toen stond er in spiegelbeeld: VM 100. Het was echt hilarisch.”

Matig begin

Ook het wedstrijdverloop komt kort aan bod. “Nederland begon echt matig”, vindt Hoog. “De hele eerste helft was zwak. Gelukkig kwam net voor rust de bevrijdende 1-0. Uiteindelijk hebben ze het netjes afgemaakt met drie doelpunten.”

Ze besluit: “Wales is de minste van de poule, dus ze hebben gewoon gedaan wat ze moesten doen. Engeland verloor met 2-1 van Frankrijk. Dus komende woensdag, als Nederland tegen Engeland speelt, wordt het echt spannend.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de sportnieuws.nl-podcast. Het was een bijzonder volle aflevering met Wimbledon, de Tour de France, de Formule 1 en het EK vrouwenvoetbal. Beluister de podcast via je favoriete podcast app.