Voetbalster Wieke Kaptein is dit seizoen een van de belangrijkste krachten van Chelsea en de Oranje Leeuwinnen, maar achter haar succes schuilt één bijzondere supporter: haar 87-jarige oma. "We moeten toch wel concluderen dat ze de beste van de familie is...", zegt broer Steff Kaptein.

Als kind leek Steff de beste voetballer van het gezin. Hij begon bij FC Twente, maar maakte al vroeg de overstap naar PEC Zwolle. Hij schopte het tot de beloften, maar zag Wieke hem uiteindelijk flink inhalen. "Wieke was natuurlijk niet meteen de beste van de familie, want ik zat vroeger ook in het profvoetbal. Maar ze was als jong meisje al wel héél leergierig. Altijd als wij gingen voetballen, wilde ze het toch net iets beter doen", blikt hij terug tegenover Sportnieuws.nl.

'Beste van de familie'

Steff zag al snel dat zijn zusje iets bijzonders had. "Toen ze nog een klein meisje was, kon je al wel merken dat ze van de buitencategorie was. Vooral met aannames, techniek en ook de energie. Ze pikte het heel snel op en kwam toen in beeld bij FC Twente en is nu een belangrijke pion bij Chelsea en Oranje. Langzamerhand moeten we toch wel concluderen dat ze toch wel de beste voetballer van de familie is", zegt Steff, waarna hij grapt. "We hebben het net niet zo ver geschopt."

Wieke draait jongens dol bij Achilles’12

Ook broer Cas herinnert zich die jonge jaren. "Dat vind ik wel mooi om te benoemen. We hebben een heel mooie foto van Wieke en die is typerend voor wat ze nu laat zien op topniveau. Op die foto zie je haar snel wegdraaien bij een tegenstander, maar die jongen was gewoon twee koppen groter en trok haar vol aan het shirt. Tóch bleef ze aan de bal. Dat vind ik wel een mooie foto", zegt hij lachend.

Oma als grootste fan aan de zijlijn

Familie is altijd belangrijk geweest voor Kaptein, en dat bleek wel bij haar interland in Almelo. "Mijn oma kwam voor het eerst naar een wedstrijd kijken, maar ze is 87 jaar. Ze wilde dit héél graag nog meemaken, dus dat was ontzettend speciaal en deed veel met me. Ik probeerde niet naar mijn familie en oma te kijken, want ik ben echt een gevoelsmens. Toen ik haar zag stralen, brak ik. Mijn familie om me heen vind ik zó belangrijk. Dat raakte me", vertelde Kaptein destijds.

Oma steunt niet alleen aan de zijlijn, maar bewaart elk stukje uit Wiekes carrière. "Die verzamelt al een jaar of vijf alle artikelen in de krant en dat plakt ze dan in één boek, het is eigenlijk een soort verzamelboek. Inmiddels is dat een aardige unit geworden", lacht hij. "Ze houdt het helemaal bij, dus dat is echt wel leuk. Vooral voor later, want dan kan Wieke alles terugkijken vanaf begin bij Twente tot aan nu. Dat is wel heel mooi", besluit hij.

Raften met Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen kenden een uitstekende start van het EK, door met 3-0 te winnen van Wales. De komende duels volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Tegenover Sportnieuws.nl gaf Kaptein echter wel aan dat ze hoopt om snel een leuke activiteit met haar teamgenoten te kunnen doen.

Ze vindt haar ontspanning in een goed boek of een film, maar haar hart ligt toch bij gezelschap. "Ik ga er het beste op als ik met andere mensen ben." Het liefst doet ze samen iets actiefs. "Raften of surfen lijkt me echt vet", lacht ze, vooral als Sportnieuws-journalist Leah Smith oppert dat je zelfs midden in Thun kunt surfen. Kaptein kan haar glimlach niet onderdrukken. "Nou, ik zal Andries even lief aankijken."

