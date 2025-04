KNVB kondigt vervolgstappen aan voor Victor Edvardsen na spandoek over Wouter Goes na bekerfinale

De KNVB heeft een vooronderzoek gestart naar Victor Edvardsen en diens uitlatingen richting AZ-speler Wouter Goes. De Go Ahead Eagles-aanvaller hield een opvallend spandoek omhoog tijdens de viering van de bekerwinst en die actie krijgt nu dus een staartje.

Edvardsen en Goes waren tijdens de KNVB Bekerfinale op tweede paasdag al met elkaar bezig. De twee vochten veel lijf-aan-lijf-duels uit en ook tijdens de verlenging en strafschoppen ging het er niet vriendelijk aan toe. Zo zou Goes veel tegenstanders hebben geknepen en hij zou richting Go Ahead-spelers hebben geroepen dat ze hun penalty zouden gaan missen.

Boosheid

Na afloop vertelde Edvardsen al tegenover VoetbalPrimeur dat hij Goes erg vervelend vond tijdens de wedstrijd. "Hij is elke wedstrijd weer als een kind op het veld. Goes is meer gefocust met ons uit balans brengen, dan op zijn eigen spel. Maar uiteindelijk zijn wij de winnaars, en kan hij naar huis en lekker gaan huilen. Toen zij een penalty scoorden, ging hij langs ons gezicht rennen om dat te vieren. Hij duwt mensen in hun gezicht... Vanaf minuut één was hij zo shit. Misschien was hij boos. Over een paar weken zie ik hem weer. Dan heb ik genoeg tegen hem te zeggen."

Tijdens de huldiging van Go Ahead Eagles reed de selectie met een bus door de stad en werd Edvardsen een spandoek aangereikt. Op het doek was Edvardsen te zien die een hond vasthoudt aan een riem, waarbij het hoofd van Goes op die van de hond was geplakt. Het is een grap die officieel uit het spel Grand Theft Auto komt en online veel wordt gebruikt.

Excuses

Er kwam wat ophef over het spandoek en Edvardsen besloot om via Instagram zijn excuses aan te bieden. "Ik wil me verontschuldigen voor het tonen van het spandoek gisteren. Het was grappig bedoeld en niet als een belediging of een aanval op iemand. Goes: ik hoop dat je over twee weken te zien en dat we dan een goede wedstrijd kunnen hebben."

Ondanks de excuses is de KNVB nu dus een vooronderzoek gestart naar de actie met het spandoek. Het doek is mogelijk in strijd met de gedragscode van de bond, waardoor Edvardsen alsnog geschorst zou kunnen worden. Aanstaande zondag neemt Go Ahead Eagles het weer op tegen AZ, maar dan voor de competitie.

