'Leiders van derde helft' moeten opstaan na bekerwinst Go Ahead Eagles: 'Het zal zeker gek worden'

Go Ahead Eagles heeft geschiedenis geschreven door de bekerfinale te winnen en daarmee de eerste KNVB beker in de prijzenkast van de Deventer club te plaatsen. Namens Sportnieuws.nl spraken we met enkele hoofdrolspeleres over deze zéér bijzondere avond. "Hoe we nu hier staan, is écht gek", stelt Eagles-spits Victor Edvardsen.

De uitzinnige supporters, de vreugde op het veld en overal stralende gezichten na de historische bekerwinst tegen AZ. Toch overheerst vooral ongeloof binnen de selectie van Go Ahead Eagles, bevestigt middenvelder Evert Linthorst. "Dit is natuurlijk geweldig, héél euforisch. Maar de groep is ook een beetje terughoudend, omdat iedereen druk bezig is met zijn telefoon en contact met familie. Echt een bizarre avond."

'We bellen Almere af en gaan naar Ibiza': Go Ahead-trainer Paul Simonis grapt erop los met opmerkelijke cape Bij Go Ahead Eagles kunnen ze hun geluk niet op na de bekerwinst. Het team van Paul Simonis wist de zege binnen te halen na een spannende penaltyserie en mocht de felbegeerde beker in ontvangst nemen. Simonis straalde van geluk, droeg een opvallende cape met de tekst 'Leve de Kardinaal' en zorgde voor de nodige grappen. "Het is einde seizoen", zegt Simonis met een brede glimlach tegen Sportnieuws.nl.

'Leiders van de derde helft'

Linthorst benadrukte de rol van spelers zoals Enric Llansana en Victor Edvardsen, die niet alleen op het veld uitblinken, maar ook bekend staan als de ‘leiders van de derde helft’. "We hebben veel jongens bij wie het na de wedstrijd ook goed gaat", stelt Linthorst. Feestbeest Edvardsen voegt enthousiast toe: "Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar het zal zeker gek zijn."

Edvardsen reflecteerde de weg die Eagles heeft afgelegd. "We starten het seizoen met de kwalificatie van de Conference League tegen Brann, maar we hadden nog niet eens een compleet team. Ik was ook bijna vertrokken. Uiteindelijk, als je kijkt waar we nu staan... Dat is écht bizar. Donderdagavond in Deventer, dat wordt echt heel gek, denk ik."

'Het wordt een gekke avond': Victor Edvardsen en Go Ahead Eagles-teamgenoot 'de leiders' van feestvreugde In De Kuip vierde Go Ahead Eagles pas een klein deel van het feest, zo beloofde spits Victor Edvardsen na afloop aan Sportnieuws.nl. "Het wordt een gekke avond", wist de Zweed te vertellen. Woensdag is de huldiging van de bekerwinnaar. Check hier de reacties na afloop van de bekerfinale tegen AZ.

De Zweedse spits merkte op dat de ploeg niet zichzelf was tegen AZ. "Het was 120 minuten niet goed, maar voor veel mannen is dit ook nieuw." De spanning was goed voelbaar, benadrukt Edvardsen. "Ik kon het voelen in het hotel, toen we samen aan het eten waren. Het was heel stil", vervolgt Edvardsen, die ook nog flink uithaalde naar AZ-verdediger Wouter Goes.

Gedrag van 'irritant ventje' Wouter Goes in bekerfinale zelfs door eigen club AZ veroordeeld: 'Soms wat te veel' Wouter Goes haalde tijdens de bekerfinale het bloed onder de nagels vandaan bij de spelers en fans van Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ bleek tijdens en na de penaltyserie de gebeten hond vanwege zijn gedrag. Tot ver na het laatste fluitsignaal ging het over de Nederlandse verdediger van pas 20 jaar oud.

Eén balcontact, één goal

De feestvreugde bij Go Ahead Eagles was te danken aan invaller Julius Dirksen, die een cruciale rol speelde in de bekerwinst. Door coach Paul Simonis werd hij in de verlenging ingebracht met één doel: een penalty nemen. Dirksen stelde niet teleur en schoot de beslissende penalty feilloos binnen. "Het was mijn enige balcontact, dus gelukkig raakte ik 'm goed. Ik stond eigenlijk als vijfde op de lijst, maar doordat AZ er al twee had gemist, mocht ik als vierde. Tijdens die penaltyserie gaat het al door je hoofd: hoe mooi zou het zijn om de winnende te maken? Fantastisch dat het zo is gegaan."

'Rollercoaster'

Dirksen bracht de hele wedstrijd door op de bank, totdat Go Ahead Eagles in de 99e minuut plots op gelijke hoogte kwam. "Het was echt een rollercoaster, want er gaat zoveel door je hoofd en de spanning is enorm. Het is gewoon bizar dat we hier winnen. We moeten het nog echt beseffen, maar dat zal de komende dagen wel komen", vertelt Dirksen glimlachend.