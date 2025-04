'Koele kikker' Wout Weghorst moet de redding van Ajax zijn in tijden van kampioensangst

Ajax gaat gebukt onder kampioensangst, dat is de conclusie die na de laatste twee wedstrijden wel getrokken kan worden. Na de nederlaag tegen FC Utrecht kwam Sparta op bezoek en, op het laatste half uur na, was het van Ajax-kant ondermaats. Eén iemand nam de leiding in het slot van de wedstrijd. De energie van Wout Weghorst gaf Ajax nieuw leven.

Het moet de natte droom van Wout Weghorst zijn: Ajax dat aan zijn hand kampioen van Nederland wordt. Hij moet met dat doel terug naar Nederland zijn gekomen. Het hele seizoen vecht hij al voor een basisplaats, maar deze krijgt hij tot op heden nog niet. Francesco Farioli vindt dat beide spitsen wat anders brengen en hij heeft blijkbaar het meest nodig wat Brian Brobbey heeft.

De rust zelve

Maar wat Ajax zondagmiddag tegen Sparta nodig had, was juist Weghorst. De spits kan vervelend doen, misschien wel over de top, maar is wel stoïcijns. Juist als Ajax er niet lekker in zit, borrelt in hem een fanatisme op waarmee hij werk voor een heel elftal verzet. Waar iedereen is lamgeslagen door het aanstaande kampioenschap, is hij de rust zelve.

Dat Ajax vorige week van Utrecht verloor, had niet zozeer met het slechte spel te maken. Dat was zelfs behoorlijk goed, maar Utrecht was feilloos. Toch heeft het voor een flinke deuk gezorgd, of is het in ieder geval in de koppies van de spelers gaan zitten. Tegen Sparta was het futloos, angstig en ondermaats wat Ajax liet zien. Dat de bezoekers niet voorstonden in de rust mag een godswonder heten.

Kans op kans

Pas na een uur spelen kreeg Ajax de geest, niet geheel toevallig sinds de komst van Weghorst in het veld. Hij bracht een power in het team dat miste, een vuurtje. Waar er in de eerste helft maar vijf schoten op doel waren van heel Ajax, produceerde Weghorst datzelfde aantal in het laatste half uur. Hij sleurde, hij kopte, hij schoot en hij werkte. Waardoor Ajax weer wat geloof kreeg.

Wout Weghorst

Ajax zal de laatste drie wedstrijden hoop uit die put moeten halen, anders kan het nog weleens naar eindigen dit seizoen. Met nog drie wedstrijden te gaan, is het gat met PSV zeven punten. Ajax krijgt NEC nog op bezoek, moet nog naar Groningen toe en ontvangt FC Twente als laatst in eigen huis. In die wedstrijden zal het anders moeten dan tegen Sparta, daar leken veel spelers de angst niet te kunnen onderdrukken.

Want zo'n kampioenschap dichtbij, kan gekke dingen met je doen. Dat is nu onderhand wel gebleken. Ajax moet de laatste weken alles op alles zetten om de resterende punten nog binnen te halen. Zes zijn dat er als PSV alles wint. Dat is nog een hele klus. Daar is een breekijzer voor nodig. Het is tijd om Weghorst een kans te geven in de basis in de laatste wedstrijden. De koele kikker bracht veel teweeg binnen Ajax en dat is precies wat ze nodig hebben.

Alles over de Eredivisie

