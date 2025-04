Maurice Steijn zit Ajax dwars in titelstrijd: koploper laat opnieuw dure punten liggen in bizarre slotfase

Het Sparta van Maurice Steijn heeft Ajax goed dwars gezeten op weg naar het kampioenschap, het werd 1-1 in Amsterdam na een knotsgekke slotfase. Ajax geeft PSV de kans om weer wat dichterbij te komen en zal de laatste drie wedstrijden uit een ander vaatje moeten tappen.

De opening van de wedstrijd was weinig bijzonder. Kansen waren er nauwelijks. Ajax nam de tijd, Sparta liet ze komen en ving de Ajax-aanvallen goed op. De thuisploeg kreeg het lastig rond de zestien van Sparta. Ajax kreeg het niet voor elkaar om tot kansen te komen. Zo zag ook ‘bijna Feyenoorder’ Sem Steijn, die van de gelegenheid gebruik maakte om naar een wedstrijd van zijn vader te kijken.

De grootste kans in de eerste helft was voor Sparta. Nadat Joshua Kitolano en Patrick van Aanholt goed druk zetten en de bezoekers op het middenveld de bal veroverden, kreeg Kitolano vrije doortocht tot de zestien. Daar gaf hij de bal mee aan Van Bergen, maar die schoot in de buurt van Matheus. De Braziliaan kon simpel redding brengen.

Ajax moet vertrouwen op het 'oerdegelijke' Farioli-ball: 'Anders denk ik dat hij een kleine sigaar opsteekt' Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Eredivisie en het gat tussen koploper Ajax en achtervolger PSV bedraagt zes punten. Na de verliespartij van de Amsterdammers bij FC Utrecht, wordt er geloerd op een spannend slot van de Eredivisie. Maar met het spel van Ajax, gelooft analist Robert Maaskant daar niet meer in.

Ajax mocht blij zijn dat Shunsuke Mito, de linksbuiten van Sparta, niet scherp was in de afronding. Tot twee keer toe kwam hij oog in oog met de doelman, maar schoot beide keren slecht in. Matheus kon tweemaal redding brengen. Het was niet best van de kant van Ajax.

De bezoekers hadden voor moeten staan in de rust, want zij hadden de beste kansen. Er ontstond een fluitconcert toen beide ploegen de kleedkamer opzochten, de supporters waren verre van tevreden.

'Bijna Feyenoorder' Sem Steijn steunt vader ook bij veelbesproken terugkeer bij Ajax Bij Ajax - Sparta Rotterdam is een bijzondere gast aanwezig in het stadion. De camera van ESPN nam Ajax-legende Jari Litmanen in beeld, die met oud-teammanager David Endt in gesprek was, en daar viel nog een andere toeschouwer op. Voor het tweetal zat namelijk Sem Steijn, die bij zijn vader Maurice Steijn kwam kijken.

Wout Weghorst

In de tweede helft werd Wout Weghorst al gauw gebracht, hij moest het maar gaan doen voorin bij Ajax. Hij bracht wel wat meer reuring op het veld. Er kwamen wat kansen voor Ajax. Sparta kwam keer goed weg nadat Weghorst de bal op de achterlijn nog teruglegde. Saïd Bakari kon net op tijd de bal wegwerken, anders kon er voor open goal worden ingetikt.

De tweede helft kwam het initiatief meer bij Ajax te liggen, waar in de eerste helft Sparta eigenlijk de voorsprong verdiende, was dat in de tweede helft juist andersom. De supporters in de ArenA veerden even op toen Davy Klaassen acrobatisch de 1-0 wilde binnen schieten, maar zijn poging vloog voorlangs. Het was wel het startschot voor een feller Ajax, dat via Weghorst tweemaal erg dichtbij een doelpunt was.

Robert Maaskant spreekt zorgen uit over Nederlands voetbal: 'Het maakt geen reet meer uit' Nu het kampioenschap aanstaande is, kantelt de visie over het spel van Ajax ook. Waar er eerst veel kritiek kwam op het spel van de koploper onder trainer Francesco Farioli, wordt het nu het goed gaat, juist aangemoedigd. Robert Maaskant ziet dat andere trainers nu ook het verdedigende aspect boven het 'voetballen' verkiezen. "Ze moeten het verschil maken in hun creatieve denken", oordeelt de trainer.

Bizarre slotfase

De slotfase van het duel was vrij bizar. Matheus pakte een bal in eigen zestien op, nadat een Ajacied hem aanspeelde. Een indirecte vrije trap voor Sparta, diep in blessuretijd. Mo Nassoh schoot de bal erin en zorgde voor een drama voor Ajax. Maar vlak voor tijd schoot Youri Regeer de 1-1 nog binnen, waardoor de ArenA ontplofte. Een zuur moment voor Maurice Steijn, die een beladen overwinning in rook op zag gaan.

Hierdoor wint Ajax voor de tweede keer op rij niet in de Eredivisie. De weg naar de titel is hobbelig voor Ajax, na het verlies tegen Utrecht komt dit gelijke spel ook niet lekker uit. De kans om thuis tegen NEC kampioen te worden op 11 mei wordt zo een stuk kleiner.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.