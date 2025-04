Maurice Steijn loopt volle buit mis na spectaculaire terugkeer bij Ajax: 'Ik ben heel warm ontvangen'

Twee minuten. Zo dicht was Sparta bij de eerste overwinning in Amsterdam sinds 1989. Trainer Maurice Steijn snoepte bijna de drie punten mee bij zijn oud-werkgever Ajax. De trainer zag in de laatste minuten hoe de Spartaanse muur toch brak.

Het leek een fantastische reünie te worden voor Maurice Steijn. Voor het eerst was hij als trainer terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij vorig seizoen zelf nog coach was. Toen zijn Sparta in de 96e minuut scoorde, dacht hij vast de buit binnen te hebben. Een flinke poeier van Youri Regeer bracht daar verandering in. Het werd 1-1. "Uiteindelijk ben ik toch blij met een punt", is het snelle oordeel van de Hagenees.

'Het blijft sneu'

De reden is simpel. Hij zag dat Ajax veel meer kansen had in de tweede helft om te scoren dan Sparta. "Het blijft sneu als je zo laat voor komt en het dan toch nog weg geeft. Maar wij zijn toch blij met een punt. Wij in de eerste helft de kansen, zij in de tweede helft", maakt hij de balans op na afloop.

De gangen van de ArenA bewandelde hij vier maanden lang elke dag, nu kwam hij voor het eerst als trainer weer terug. "Ik was hier al eerder weer eens geweest, voor het duel met Twente (team van zijn zoon Sem Steijn, red.). Je hebt met heel veel mensen heel fijn gewerkt. Die heb ik allemaal gezien vandaag. Van spelers tot stafleden tot directieleden. Ik ben heel warm ontvangen."

Maurice Steijn zit Ajax dwars in titelstrijd: koploper laat opnieuw dure punten liggen in bizarre slotfase Het Sparta van Maurice Steijn heeft Ajax goed dwars gezeten op weg naar het kampioenschap, het werd 1-1 in Amsterdam na een knotsgekke slotfase. Ajax geeft PSV de kans om weer wat dichterbij te komen en zal de laatste drie wedstrijden uit een ander vaatje moeten tappen.

Sem Steijn

Zijn zoon Sem was ook aanwezig vandaag, als aandachtig toeschouwer. Hij zat als topscorer van de Eredivisie op de tribune, naast hem: Jari Litmanen. De laatste middenvelder die topscorer werd van de Eredivisie. Steijn is een trotse vader. "Hij is goed bezig natuurlijk", begint hij. Maar hij wil nog niks zeggen over een eventuele topscorer als zoon. "Ik trek altijd pas de champagne open als het daadwerkelijk zo is." Een toepasselijke uitspraak na de late deksel op de neus op deze zondag.

Waar Steijn nog meer van weg wil blijven zijn de gevoelens richting Ajax. Of hij extra blij is met een punt tegen Ajax? "Het enige waar ik mee bezig ben is om Sparta zo hoog mogelijk te laten eindigen. Dus dat leeft totaal niet bij mij." Het ging deze week logischerwijs weer veel over zijn verleden bij Ajax. Maar dat wil hij, net als bij het vorige duel in Rotterdam, niet groter maken dan het is.

'Bijna Feyenoorder' Sem Steijn steunt vader ook bij veelbesproken terugkeer bij Ajax Bij Ajax - Sparta Rotterdam is een bijzondere gast aanwezig in het stadion. De camera van ESPN nam Ajax-legende Jari Litmanen in beeld, die met oud-teammanager David Endt in gesprek was, en daar viel nog een andere toeschouwer op. Voor het tweetal zat namelijk Sem Steijn, die bij zijn vader Maurice Steijn kwam kijken.

Schuren

Die editie in Rotterdam, was één van zijn eerste wedstrijden na zijn nieuwe aanstelling bij Sparta. Sindsdien heeft Sparta enorm veel punten bij elkaar gehaald in het nieuwe kalenderjaar. Sparta staat in de top-5 wat betreft 2025. Maar daar was behoorlijk wat voor nodig.

Er kwamen nieuwe spelers, maar ook binnen de groep gebeurde er veel. "Ik had wel het idee dat het even moest schuren", erkent Steijn. "Alhoewel ik vond dat we eigenlijk steeds beter gingen voetballen, maar onszelf niet beloonden. Die beloning komt nu wel na de winterstop. Maar ik moet wel zeggen dat het even geduurd heeft voordat alles in elkaar viel. Daar hebben we veel uren in moeten steken."

Ajax hoort uitspraak in veelbesproken zaak om directeur Alex Kroes: 'Hij had nauwkeuriger moeten zijn' Ajax en (titulair) directeur Alex Kroes kunnen opgelucht ademhalen. Hij wordt niet gestraft voor handelen met voorkennis, een zaak die vorig jaar rond zijn aanstelling als algemeen directeur speelde.

Sparta heeft na dit gelijkspel 35 punten en lijkt daarmee veilig te zijn in de Eredivisie. Het doel wat in de winterstop was bepaald, is daarmee behaald. Met een schuin oog kan Sparta kijken naar de play-offs voor Europees voetbal, maar dat leeft niet zo bij trainer Steijn. "Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen met Sparta. Als we nu 10e, 11e of 12e worden, is dat een mooie prestatie na alles wat er is gebeurd dit seizoen."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.