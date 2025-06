Krankzinnig miljoenenbod voor United-ster Bruno Fernandes: topvoetballer zegt nee tegen belastingvrij monstersalaris

Topvoetballer Bruno Fernandes heeft een monsterbod van de Saoedische club Al-Hilal afgeslagen. De Portugees kon een absurd hoog salaris verdienen, maar het lijkt erop dat hij niet naar de zandbak vertrekt.

De 30-jarige Fernandes was afgelopen week in Azië voor een tour met zijn club Manchester United. Zijn zaakwaarnemer, Miguel Pinho, reisde ondertussen naar Riyad voor gesprekken met Al-Hilal. De Saudi Pro League-club wilde snel een antwoord, vóór hun deelname aan het WK voor clubs. Het aanbod dat de club deed: een belastingvrij contract van drie jaar ter waarde van 200 miljoen pond. De Portugees heeft het aanbod echter afgeslagen.

Hoogste niveau

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano heeft Fernandes besloten Al-Hilal af te wijzen. De Portugese sterspeler 'wil op het hoogste niveau in Europa spelen'. Of dat bij zijn huidige club zal zijn, is nog maar de vraag. Fernandes heeft een contract tot de zomer van 2027, met een optie voor United om het met nog eens twaalf maanden te verlengen.

🚨💣 EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌🇸🇦



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

Mogelijk vertrek

Na de nederlaag van Manchester United in de Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur, suggereerde Fernandes een mogelijk vertrek. "Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik heb altijd gezegd dat ik hier blijf tot de club zegt dat het tijd is om te gaan. Ik wil meer bereiken en de club grote successen bezorgen", zo begon hij zijn verhaal.

"Op de dag dat de club vindt dat ik te veel ben of dat het tijd is om te vertrekken, tja, zo is voetbal. Je weet het nooit. Maar ik heb altijd hetzelfde gezegd en me daaraan gehouden. Als de club vindt dat het tijd is om te vertrekken, omdat ze zich financieel willen indekken of wat dan ook, dan is dat zo. Zo gaat het soms in het voetbal."

Fernandes speelde vervolgens in de laatste wedstrijd van United tegen Aston Villa en in beide vriendschappelijke wedstrijden na het seizoen. Manager Ruben Amorim kreeg de vraag of zijn aanvoerder zijn laatste wedstrijd in het shirt van United heeft gespeeld.

"Ik denk het niet. Ik weet het niet zeker, niemand weet het, maar ik denk het niet. Hij ziet dat we stappen ondernemen om dingen te veranderen en ik denk dat dat alles is wat hij wil om te blijven. Hij wijst veel dingen af, maar dat laat zien dat hij wil winnen. Hij is nog erg jong en erg goed. Hij hoort in de beste competitie ter wereld te spelen", zo zei Amorim.

