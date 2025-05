Manchester United-ster Bruno Fernandes negeert alle waarschuwingen: 'In mijn graf krijg ik rust genoeg!'

Twee doelpunten, een Europees record en een opvallende reactie na afloop: Bruno Fernandes was donderdagavond de uitblinker in Bilbao. Manchester United won met 0-3 van Athletic Club en staat met één been in de Europa League-finale. Terwijl zijn lichaam overuren maakt, blijft de Portugese ster zijn ploeg bij de hand nemen.

In het stadion waar later deze maand ook de finale plaatsvindt, legde Fernandes de basis voor wat een bijzondere Europese campagne kan worden. Met twee doelpunten voor rust, een strafschop en een scherpe uithaal, zette hij Manchester United op rozen. Na afloop klonk hij tevreden, maar niet verrast. "We moesten in de tweede helft iets harder werken, maar we controleerden de wedstrijd. Dat is een goed teken."

Hij genoot zichtbaar van de omgeving en de intensiteit van het duel. "Bilbao heeft een geweldig team en dit stadion een vijandige sfeer. Ik wist niet dat ze zó waren, maar ik hou van dit soort entourages", klonk de Portugees na afloop.

Rust is iets voor later

De wedstrijd in Bilbao was alweer zijn 52ste officiële optreden van het seizoen. Waar andere spelers op de klok kijken en worden gewisseld, blijft Fernandes doorgaan. In de Premier League valt er weinig meer te halen, maar rust is voor hem geen optie.

"Dat zal de manager vragen en de fysiotherapeut adviseren, maar ik zeg nee", was de 30-jarige middenvelder stellig, waarna hij duidelijk antwoordde: "Als ik dood ga, heb ik nog tijd genoeg om te gaan liggen en rusten."

De motor van Manchester United

De rol van Fernandes gaat verder dan doelpunten alleen. Hij is aanvoerder, spelverdeler en het strategisch brein op het veld. In de Europa League staat hij op zeven doelpunten en vier assists.

In totaal was hij dit seizoen betrokken bij negentien doelpunten en gaf hij achttien assists voor Manchester United. Daarmee had hij een aandeel van 38 procent in alle treffers van zijn ploeg.

Europa League als grote redding

De finale van de Europa League wordt gespeeld in Bilbao. Dat is precies de plek waar Fernandes donderdagavond de wedstrijd naar zijn hand zette. "We wilden dat onze fans twee keer naar Bilbao moesten reizen", zei hij met een knipoog.

Als United thuis geen fouten maakt, keert Fernandes terug naar het stadion waar hij donderdagavond schitterde. Dan kan de club uit Manchester het 'verloren seizoen' in één klap redden met de winst in de Europa League.

