Manchester United-spelers misdragen zich na beschamende nederlaag in Maleisië: 'Maar geen spijt'

Twee spelers van Manchester United hebben zich niet van hun beste kant laten zien tijdens de Aziatische tour van de Engelse club. Fans begrijpen niks van het gedrag van de spelers, al zou het bij de een om beledigingen aan het adres van zijn moeder gaan.

Manchester United nam het woensdag in Maleisië op tegen ASEAN All Stars, een all-star team van spelers uit Zuid-Azië. Dit leidde tot een beschamende nederlaag voor de Engelse (top)club. De Aziaten waren met 1-0 te sterk, maar zelfs voorafgaand aan het duel waren de spelers van The Red Devils al niet in hun beste humeur.

Manchester United zet zichzelf ook buiten Europa voor schut: sterren pijnlijk onderuit in Azië Manchester United blijft maar in aanzien dalen. Ooit was de recordkampioen van Engeland een grootmacht die angst inboezemde. Inmiddels is de gevallen topclub niets meer dan een tijger zonder tanden en klauwen. Alsof het seizoen in Europa al niet erg genoeg was, ging het in het naseizoen woensdag weer pijnlijk mis.

Middelvingers

Op beelden is te zien dat Amad Diallo, bij het uitstappen van de bus en het betreden van het stadion, zijn middelvinger opsteekt naar enkele Maleisische fans die naar de sterren kwamen kijken. Volgens The Sun zou dit te maken hebben met beledigingen van sommigen aan het adres van zijn moeder.

"Ik heb respect voor de mensen hier, maar niet voor diegenen die mijn moeder beledigden", vertelt Diallo zijn kant van het verhaal. "Ik had niet zo moeten reageren zoals ik deed, maar ik heb er geen spijt van. We hadden een fijne tijd in Maleisië, met fijne mensen."

Ook na de wedstrijd ging het mis. Nadat United dus met 1-0 verloor van de ASEAN All Stars, kon Alejandro Garnacho zich niet inhouden. Een fan filmde het moment dat de spelers van de Engelse club terug de tunnel inliepen. Daarop is te zien dat de Argentijnse aanvaller zijn middelvinger naar de camera opsteekt.

Garnacho lijkt sowieso klaar te zijn bij Manchester United. Tijdens een training eerder deze week ging trainer Ruben Amorim volledig uit zijn plaat tegen de pas 20-jarige aanvaller. "Bid dat je een nieuwe club vindt en niet terug hoeft te komen voor de voorbereiding", zou de Portugees hem toegeschreeuwd hebben.

Ruben Amorim haalt uit naar Manchester United-speler op training: 'Bid dat je niet terug hoeft te komen' Ruben Amorim heeft keihard uitgehaald naar één van zijn spelers bij Manchester United, schrijven Britse media. De Portugese trainer van de gevallen topclub zou Alejandro Garnacho goed de waarheid hebben verteld.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.