Jong Oranje beredit zich voor op het treffen met Jong Engeland. Het is een affiche dat in 2007 ook plaats vond. Destijds moesten penalty's uitsluitsel bieden, er werden er maar liefst 32 genomen. Nederland won en dat leidde tot een trauma in Engeland.

Want de journalisten aan de andere kant van de Noordzee zijn dat nog altijd niet vergeten en begonnen erover tegenover bondscoach Lee Carsley. Ze rakelden andere trauma's op uit 2018, toen Engeland op het EK werd uitgeschakeld door Zwitserland, ook door penalty's. Dat alles met de vraag of daar nou eens wat aan werd gedaan binnen de FA, de voetbalbond van Engeland.

Jong Oranje heeft dankzij WK voor clubs groot voordeel tijdens EK-clash met Engeland: 'Speelt natuurlijk een grote rol' Jong Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK onder 21 tegen Engeland. Het is een prachtig affiche op dit jeugdtoernooi, waar echt grote voetballanden de dienst uitmaken bij de laatste vier. Duitsland en Frankrijk strijden ook onderling voor een plek in de finale. Oranje mag hoop putten uit het WK voor clubs, dat ervoor zorgt dat Engeland niet op volle oorlogssterkte is.

Werk aan de winkel bij Engeland

Ja, was het antwoord. Carsley legt uit dat Gareth Southgate daar een groot aandeel in had. "Er is veel meer aandacht voor penalty's binnen Engeland, dat klopt. De techniek en de structuur die achter een penaltyserie zit, daar is veel naar gekeken", legt hij uit.

Zoals meerdere landen vertelt Carsley dat Engeland ook veel onderzoek heeft gedaan naar het begrip penalty's. "We praten er veel over met de groep en beoefenen het ook. Maar helaas is het wel totaal anders dan de bal oppakken en er één te nemen."

'Nieuwe middenvelder' Jong Oranje staat een prachtig moment te wachten: 'Dat zou het mooiste zijn wat er is' Velen hadden de hoop al opgegeven toen Jong Oranje met tien man kwam te staan tegen Portugal. Eén speler vertelde na afloop dat het misschien wel beter was dat Oranje met tien man kwam te staan. Het was de ‘herboren’ nummer 6: Ryan Flamingo. Het EK kan een prachtig einde worden van een bijzonder seizoen voor hem: “Met PSV én met Jong Oranje kampioen worden zou het mooiste zijn wat er is.”

Het loopje

Wel heeft hij het geluk dat veel spelers in zijn team vaste penaltynemer zijn bij hun ploeg. "Maar alsnog is het gewoon erg lastig om dat loopje te doen vanaf de middellijn naar de penaltystip, zeker als je het niet vaak doet. Er is over het algemeen meer bewustwording van het belang van standaardsituaties", zegt de bondscoach. "We spreken veel over het creëren van routines, want je hebt zoveel tijd om na te denken en van gedachte te veranderen."

Ryan Flamingo kan rekenen op lovende woorden van oud-trainer: 'Dat zit volledig in zijn natuur' Het lijkt tot nu toe de wissel van het seizoen geweest: Ryan Flamingo staat op de nummer-6-positie bij Jong Oranje en alles klikt ineens. Hedwiges Maduro werkte bij Jong Almere City al met de Jong Oranje-speler en snapt dat hij daar staat. “Maar hij heeft meer potentie op een andere positie. Dan komt hij pas écht in zijn kracht”, is zijn oordeel.

Penalty's in 2007

In 2007 was Jong Engeland-Jong Oranje ook het affiche van de halve finale. Engeland kwam op 1-0 voorsprong, maar in de laatste vijf minuten kwam Nederland op gelijke hoogte, waardoor er penalty's genomen moesten worden. Er volgde een historisch moment: 32 penalty's moesten genomen worden. Boy Waterman, destijds keeper van Oranje, pareerde maar liefst drie pingels, waardoor Oranje drie keer op matchpoint kwam. Die werden keer op keer verkwanseld. Gianni Zuiverloon maakte uiteindelijk de beslissende penalty.