Krankzinnige spanning: Eredivisie-droom van Telstar blijft nog vol in leven na twee goals tegen Willem II

Telstar en Willem II hebben met 2-2 het klassieke scorebord van Telstar in evenwicht gehouden. Het gelijke spel zal zuur voelen voor de Witte Leeuwen, die tot tien minuten voor tijd op voorsprong stonden. Zondag in Tilburg zal beslist worden wie volgend jaar in de Eredivisie speelt.

Tot ieders verrassing staat Telstar waar het nu staat: de finale van de play-offs met als inzet: minimaal een jaar Eredivisie-voetbal. Iets wat alweer 47 jaar geleden is. De Witte Leeuwen zijn totaal niet ingesteld op de Eredivisie, zo werd vorige week tegen Den Bosch tijdens de veldbestorming maar weer eens duidelijk.

Ronald Koeman Jr.

Onder leiding van de sterren van Telstar, Ronald Koeman Jr. en Youssef El Kachati trokken de Witte Leeuwen ten strijde tegen Willem II. Het begin was vrij tam van beide kanten maar na ongeveer een kwartier kwamen tóch de bezoekers op voorsprong.

Willem II had het eerst lastig met het matige, en bovendien natte, kunstgras. Kyan Vaesen beukte in een sprintduel zijn tegenstander omver en liep de zestien in, waar hij bij de tweede paal Ringo Meerveld zag staan. Laatstgenoemde kon de bal langs de kansloze Ronald Koeman Jr. lopen. Zo hing het eerste mandje bij de T van tegen, op het klassieke scorebord van Telstar.

Doelpunt Telstar

De tweede helft begon Telstar krachtig, en creëerden ze tal van kansen in de eerste tien minuten. Het zestienmeter-gebied van Willem II was druk bezocht en veel ballen die erin werden gepompt belandden in een soort flipperkast. In de 57e minuut ontplofte het stadion; Telstar kwam op gelijke hoogte. Een voorzet van El Kachati leek op niks uit te draaien, maar werd door Rúnar Sigurgeirsson in eigen goal gewerkt.

Later nam El Kachati al helemaal de hoofdrol op zich, zoals hij dat de hele play-offs al doet. Na een ongelukkig kopduel door de laatste linie van Willem II, kreeg de spits van Telstar ineens vrijbaan naar de goal van de bezoekers. Dat liet hij zich geen twee keer vertellen en poeierde de bal feilloos tegen de touwen.

Zuur moment Koeman Jr

Terwijl Telstar maar kansen bleef creëren, bleef een goal uit. Die viel tien minuten voor tijd pardoes aan de andere kant. Emilio Kehrer punterde de bal langs de uitkomende Ronald Koeman Jr. Zo eindigt de eerste finalewedstrijd in 2-2 en gaat Telstar opnieuw met een gelijke stand de laatste wedstrijd in. Zondag om 18.00 uur wordt er in Tilburg beslist wie volgend jaar Eredivisie gaat spelen.

