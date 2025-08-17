De Kroatische voetballer Luka Sučić is uit de nationale selectie gegooid. De speler van Real Sociedad negeerde een bevel van de bondscoach en mag niet meedoen aan de komende duels om WK-kwalificatie. Zijn afwezigheid heeft een bijzondere reden.

De middenvelder is volgens Sportske Novosti niet opgeroepen voor de komende interlands tegen de Faeröer Eilanden en Montenegro in september, die gelden als kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. De aankondiging van de selectie volgt maandag.

Huwelijk

De reden is opvallend te noemen. In juni, tijdens de voorbereiding op de wedstrijd tegen Tsjechië, vroeg de Real Sociedad-speler aan bondscoach Zlatko Dalić om toestemming de training te verlaten. Hij wilde graaf bij het huwelijk van zijn zus aanwezig zijn. voor het huwelijk van zijn zus in Uskoplje. Dalić weigerde dit pertinent en zei dat als Sučić zou vertrekken, hij niet meer terug hoefde te komen.

De 17-voudig international negeerde het bevel en ging toch naar de bruiloft, ondanks het advies van aanvoerder Luka Modrić om dit niet te doen. De Milan-middenvelder vertelde hem zelfs dat zijn eigen zus haar bruiloft al meerdere keren had uitgesteld vanwege verplichtingen van de oud-speler van Real Madrid.

Dalić voelt zich niet gerespecteerd en wil met de verwijdering van de Real Sociedad-speler een duidelijk signaal afgeven: hij is de baas en de nationale ploeg en het land staan boven persoonlijke belangen. Vooral omdat de speeldata ruim van tevoren bekend zijn.

Eerder incident

Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt bij de Kroaten. In juni 2022 verliet verdediger Duje Ćaleta-Car de training voor zijn eigen huwelijk. Dalić gaf hem vervolgens geen speelminuten in de drie daaropvolgende interlands. Sterker nog, hij sloot hem twee jaar lang uit van de nationale ploeg, waardoor hij zowel het WK in Qatar als het EK in Duitsland misliep.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.