Luka Modric gaat na dramatische ontknoping Kroatië op EK viraal met intens verdrietige foto: 'Moeilijk om naar te kijken'

Luka Modric ging maandagavond van de voetbalhemel naar de hel met Kroatië. De 38-jarige leek met een doelpunt zijn land naar de volgende ronde te schieten, maar in de allerlaatste minuut ging het tegen Italië alsnog helemaal mis. Tot overmaat van ramp moest Modric na afloop als Man van de Wedstrijd nog even 'leuk' op de foto.

In de 55ste minuut scoorde Modric de 1-0, nadat hij dertig tellen daarvoor een penalty miste. Italië maakte in de allerlaatste aanval alsnog de gelijkmaker, waardoor Kroatië zo goed als zeker is uitgeschakeld. Ondanks de extreem late gelijkmaker van Italië werd Modric verkozen tot Man van de Wedstrijd. Hij moest daardoor nog met de bijbehorende bokaal op de foto, terwijl hij wist dat Kroatië de tweede plaats in de poule was misgelopen. Dat was ook behoorlijk te zien aan het gezicht van de Kroaat, waar het verdriet en de teleurstelling van het gezicht afdroop.

De verdrietige foto maakt ook in het buitenland de tongen los. Het Duitse BILD spreekt van 'een foto waar moeilijk naar te kijken is.' Volgens Daily Mail is Modric 'de verdrietigste Man van de Wedstrijd ooit'.

Boos op Danny Makkelie

De teleurstelling was bij heel Kroatië natuurlijke enorm. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie was de gebeten hond na de late gelijkmaker, die werd gemaakt in de achtste minuut van de blessuretijd. In Kroatië snappen ze niet waar al die minuten vandaan kwamen. Bondscoach Zlatko Dalić en aanvoerder Modrić vonden de blessuretijd bizar. "Ik weet niet waar hij die acht minuten vandaan haalt", zei Dalić.

Mogelijk heeft Modric door de dramatische ontknoping zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg gespeeld. Hij is inmiddels 38 jaar oud. In waarschijnlijk zijn laatste EK-duel ooit pakte hij nog wel een record: nog nooit was er een doelpuntenmaker op het toernooi zo oud als hij. Kroatië heeft nog een minieme kans om als een van de beste nummers drie door te gaan, maar dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Tsjechië moet in Groep F het laatste duel verliezen van Turkije, in Groep C moet Engeland met ruime cijfers Slovenië verslaan en Denemarken moet winnen van Servië.

