Zorgen om veiligheid Lionel Messi na stadionverbod bodyguard: 'Ik mag het veld niet meer op'

Lionel Messi is in de Amerikaanse MLS niet alleen een sterspeler, maar ook een magneet voor fans die vaak proberen het veld op te komen om hem te bereiken. Zijn veiligheid werd tot nu toe gegarandeerd door zijn bodyguard Yassine Cheuko, wiens aanwezigheid onmisbaar leek bij wedstrijden van Inter Miami. Daar komt nu verandering in, wat de nodige gevolgen heeft voor de Argentijnse ster.

De voormalige kickbokser en bodyguard van Messi heeft een stadionverbod gekregen voor wedstrijden in de Amerikaanse MLS én de CONCACAF Champions League. Deze beslissing heeft veel stof doen opwaaien, en de bodyguard zelf uitte zijn frustratie in een interview met House of Highlights op social media.

'Ik begrijp het besluit'

"Ik mag het veld niet meer op", verklaarde Cheuko, terwijl hij de veiligheidsproblemen in de Verenigde Staten benadrukte. "Ik heb zeven jaar in Europa gewerkt, in de Ligue 1 en de Champions League. In die hele periode zijn er maar zes mensen het veld op gerend. Sinds ik in de VS ben, zijn er in twintig maanden tijd al zestien veldinvasies geweest", aldus de bodyguard, die aangaf dat hijzelf niet het probleem is.

"Ik help graag. Ik ben niet beter dan wie dan ook, maar ik heb wel mijn ervaring uit Europa", zei Chueko. Toch accepteert hij de beslissing van de competitie. "Ik begrijp het besluit."

Het incident dat leidde tot het verbod

De beslissing om de toegang voor de bodyguard van de Argentijnse superster te beperken, volgde na de gebeurtenissen in de kwartfinale van de CONCACAF Champions League vorig jaar tegen het Mexicaanse Monterrey. Tijdens de eerste wedstrijd raakte Messi, die geblesseerd was en niet speelde, in conflict met de technische staf van de tegenstander.

De voormalig militair mengde zich in de ruzie en werd vervolgens van het veld gestuurd. Sindsdien mag hij zich alleen nog in de kleedkamers en de mixed zone begeven, maar niet meer op het veld tijdens wedstrijden.

Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid van Messi?

Dit verbod roept vragen op over de veiligheid van de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar. Cheuko stond altijd klaar om in te grijpen als iemand de voormalig Barcelona-speler probeerde te benaderen, maar nu kan hij zijn veiligheid op het veld niet meer direct garanderen. Zonder hem zouden indringers zich wellicht meer aangemoedigd voelen, wat kan leiden tot meer incidenten.