Kylian Mbappé baart opzien met opmerkelijke speech: 'Die Kroaten moeten kruipen!'

Frankrijk en Kroatië stonden tegenover elkaar in een spannende dubbele confrontatie in de kwartfinale van de Nations League. In de eerste wedstrijd in Split won Kroatië verrassend (2-0), waardoor de Fransen in eigen huis een achterstand moesten omdraaien. Voor de aftrap van de returnwedstrijd sprak Kylian Mbappé zijn ploeggenoten op opvallende wijze toe om hen te motiveren.

Drie dagen na de zege in Split stond Frankrijk in Parijs voor de taak om de schade ongedaan te maken. Dankzij doelpunten van Michael Olise en Ousmane Dembélé won de thuisploeg de return met 2-0, waarmee de stand gelijk werd. Na een spannende reguliere speeltijd en verlenging trokken de Fransen uiteindelijk aan het langste eind na strafschoppen en plaatsten ze zich voor de finaleronde van de Nations League. In juni treffen ze Europees kampioen Spanje in de halve finale, dat op hun beurt Nederland uitschakelde na strafschoppen.

'Ze moeten kruipen'

De Franse voetbalbond heeft beelden vrijgegeven van Mbappé's motiverende speech voor de returnwedstrijd tegen Kroatië. Na de toespraak van bondscoach Didier Deschamps vraagt Mbappé het woord. "Dit is dé avond om te winnen," zei de aanvoerder. "We weten wat het eerste doel van dit team is: wereldkampioen worden, maar er is een weg naar dat doel. We moeten een voorbeeldwedstrijd leveren."

Mbappé herinnert zijn ploeggenoten aan de eerste wedstrijd tegen de Kroaten. "We hebben gezien wat we in de tweede helft van de eerste wedstrijd tegen ze konden. We moeten er alles aan doen. Dit is de juiste avond daarvoor." Hij riep zijn team op om niet alleen te winnen, maar ook een statement te maken: "Zelfs als ze vanavond winnen, moeten we ze laten kruipen. We moeten ze een klote-avond bezorgen."

« Le vrai objectif de cette équipe… C’est d’être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça. »



En exclusivité découvrez la prise de parole motivante du capitaine Kylian Mbappé avant le match retour des Bleus face à la Croatie. @BarniaudSeb @bigotguillaume6 pic.twitter.com/sFydvJ2zIs — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 30, 2025

Kylian Mbappé onder een vergrootglas

Naast de opmerkelijke speech van Mbappé voorafgaand het terugduel tegen Kroatië, is de Fransman wel vaker in opspraak. De UEFA heeft een onderzoek gestart naar superster en drie andere Real Madrid-spelers na de Champions League-return tegen Atlético Madrid. Mbappé zou na de wedstrijd supporters hebben geprovoceerd door naar zijn geslachtsdeel te grijpen.

Het onderzoek richt zich ook op Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger en Dani Ceballos. Vinícius raakte al tijdens de wedstrijd in conflict met de fans, terwijl Rüdiger een hand op zijn keel zou hebben gelegd. Een schorsing voor de spelers lijkt onwaarschijnlijk, vooral gezien de rol die ze spelen voor Real Madrid, dat zich nu voorbereidt op een kwartfinale tegen Arsenal.

