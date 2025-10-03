De Spaanse voetballer Lamine Yamal is opgenomen in de selectie van Spanje voor de aankomende kwalificatiewedstrijden van het WK 2026. Deze opname komt vlak nadat het toptalent was hersteld van een blessure, wat weer onderwerp van gesprek werd. Inmiddels is de FC Barcelona-aanvaller echter wéér geblesseerd geraakt.

De opname in de Spaanse selectie kwam vlak nadat Yamal was hersteld van een blessure. Deze blessure was de bron van een publiek conflict tussen de coach van Barcelona en het management van het nationale team.

Barcelona-coach Hansi Flick heeft het management van het nationale team scherp bekritiseerd na de vorige interlandperiode. Hij stelde dat ze begin september onzorgvuldig omgingen met de inzet van Yamal in twee 'makkelijke' wedstrijden, en suggereerde zelfs dat de 18-jarige speler met een blessure speelde.

"Hij ging met pijn naar de nationale ploeg en speelde. Ze gaven hem pijnstillers om te spelen. Hij speelde 79 minuten en daarna 73 minuten. Dat is geen zorg voor de spelers. Spanje heeft de beste spelers op elke positie. Het zou de moeite waard zijn om jonge spelers te koesteren. Ik ben verdrietig over de situatie", zo vertelde Flick.

Ontkenning

De getalenteerde voetballer miste daarna vier clubwedstrijden. Het Spaanse team ontkende dat Yamal geblesseerd was tijdens de potjes en verklaarde dat de voetballer alle standaard medische procedures had doorlopen.

Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje, verklaarde vrijdag dat hij 'geen conflict heeft met Flick' en verdedigde zijn aanpak wat betreft de gezondheid van zijn spelers. "We nemen geen risico’s, alleen de risico’s die elke speler neemt bij het sporten", aldus de la Fuente.

Wéér geblesseerd

Sindsdien heeft Yamal twee wedstrijden voor Barcelona gespeeld, waaronder het Champions League-duel van afgelopen woensdag tegen Paris Saint-Germain, dat de Catalanen met 1-2 verloren. Tijdens die wedstrijd raakte hij echter opnieuw geblesseerd, zo maakte zijn club vrijdag bekend. Het toptalent ligt twee tot drie weken uit met een blessure aan de schaamstreek en zal daardoor niet in actie komen voor het Spaanse elftal, ondanks dat hij is opgeroepen.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒



The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

Vaker het middelpunt van conflicten

Het is niet de eerste keer dat Yamal het middelpunt is van een conflict. Zo werd hij enkele maanden geleden nog flink bekritiseerd voor zijn uitbundige verjaardagsfeest, waar artiesten met dwerggroei optraden.

Daarnaast klinkt er kritiek op zijn professionaliteit: hij zou te vaak feesten. Dat baart de clubleiding van FC Barcelona zorgen. Zij willen voorkomen dat Yamal hetzelfde pad opgaat als Ronaldinho.

Kwalificatie

Spanje speelt in de WK 2026 kwalificatie op 11 oktober thuis tegen Georgië en ontvangt drie dagen later Bulgarije. Na twee wedstrijden staan de mannen van de la Fuente bovenaan in groep E met zes punten.