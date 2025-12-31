Schokkend nieuws uit Brazilië. Roberto Carlos, een van de beste linksbacks aller tijden, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd vanwege hartproblemen.

Bij de Braziliaanse voetballegende Carlos (52), oud-topverdediger van onder meer Real Madrid, is via medische tests een hartafwijking ontdekt. De voormalige sterspeler was op vakantie in zijn thuisland. Hij onderging een medisch onderzoek aan zijn been vanwege een kleine trombose. Artsen besloten echter een volledige MRI-scan te doen. Daarbij bleek een aanzienlijk deel van zijn hart niet goed te functioneren.

Ingreep met spoed

Hij werd direct met spoed opgenomen voor een chirurgische ingreep en de plaatsing van een katheter. De operatie, die zo'n veertig minuten zou duren, liep door complicaties uit tot bijna drie uur. Uiteindelijk verliep alles goed. De ambassadeur van Real Madrid is buiten levensgevaar, maar staat onder streng toezicht. Hij blijft nog 48 uur ter observatie om zijn herstel te monitoren.

De Spaanse krant AS nam na de operatie contact op met de oud-topvoetballer en zijn naasten om het publiek gerust te stellen. Carlos liet weten: "Het gaat nu goed met me."

Rijke loopbaan

Roberto Carlos staat te boeken als een van de beste linksbacks ooit. Hij speelde tijdens zijn rijke loopbaan bij clubs als Inter, Real Madrid en Corinthians. Als voetballer won Carlos driemaal de Champions League en een keer de wereldbeker. Het handelsmerk van de linksback waren zijn directe vrije trappen. Tijdens zijn loopbaan scoorde hij in totaal 32 doelpunten vanuit een vrije trap. Zijn bekendste was die tegen Frankrijk in 1997.

Na zijn loopbaan als voetballer is Carlos kort trainer geweest bij een aantal kleine clubs in onder meer Turkije en India. Toch is de 52-jarige Brazliaan nog actief in het voetbal, namelijk als ambassedeur van Real Madrid, de club waar hij negen jaar bij voetbalde.

