'Leider' Antoni Milambo (20) zet Feyenoord-aanvoerder op zijn plek: 'Dat was wel de afspraak'

Antoni Milambo breekt dit seizoen definitief door bij Feyenoord, maar had de afgelopen periode te maken met een vormdip. Desondanks staat hij als leider op het veld, vertelt de twintigjarige middenvelder. "Hij speelt mij niet in en dat was wel de afspraak."

Milambo begon dit seizoen al 22 keer in de basis bij Feyenoord in de Eredivisie, maar moest ook meermaals afhaken door blessures. "Nu ben ik eindelijk weer op de goede weg. Het ging tegen Zwolle ook goed met één goal en twee assists. Ik moet alleen veel meer de bal opeisen en een leider zijn. Ik was constant de vrije man, maar dat lukte alleen in de eerste helft", steekt de zelfkritische middenvelder van wal op de persconferentie.

'Te veel gespeeld'

Trainer Robin van Persie denkt dat zijn jonge pupil wellicht rustiger gebracht had moeten worden. "Ik ben groot fan van Antoni. Hij heeft natuurlijk héél veel gespeeld, misschien wel iets te veel op belangrijke momenten", analyseert de oefenmeester. "Hij is dit seizoen voor het eerst basisspeler en moest even een stapje terug doen en nu zie je hem weer fitter worden en steeds beter."

De oud-spits zag Milambo eindelijk beloond worden. "Dat vind ik hartstikke mooi, want daar trainen we op. Hij heeft een heel belangrijke rol in ons spel en dan is het fijn dat hij op deze manier beloond werd", doelt Van Persie op het drukmoment bij de 2-0, waar Zwolle-doelman Jasper Schendelaar de bal tegen Milambo op schoot. "Hij heeft een grote toekomst voor zich."

De jeugdinternational moet lachen als hem gevraagd wordt naar het doelpunt. "Ik heb nog nooit zo'n gek doelpunt gemaakt", vertelt Milambo lachend. "Normaal loop ik altijd door maar wordt de bal weggeschoten als ik er net ben, nu even niet. Maar voor mij is het gewoon een mooie goal, hoor. Mooi voor de statistieken."

Leider Milambo

Hoewel het pas zijn eerste seizoen is, hoort Milambo met enige regelmaat dat hij een leider van Feyenoord moet worden. "Dat hoor ik best vaak van vrienden, maar ook van David Hancko en Etiënne Reijnen. Ik vind ook dat ik het kan en moet zijn", gaat hij verder.

De multifunctionele middenvelder denkt ook wel te weten, waardoor mensen hem dat toeschrijven. "Dat ligt aan mijn houding en hoe ik mensen aanspreek", stelt Milambo, die ook wel een voorbeeld heeft. "Ik durf Hancko ook wel aan te spreken, dat heb ik tegen Zwolle ook wel een paar keer gedaan. Waarom? Omdat hij mij niet inspeelde en dat was wel de afspraak. Dan zeg ik dat gelijk, ja."

Voor volgend seizoen is het nog maar de vraag of Milambo net zoveel gaat spelen als dit seizoen. De Rotterdammers lijken op korte termijn Eredivisie-topscorer Sem Steijn te presenteren als eerste aanwinst. "Dan moet ik de concurrentiestrijd aangaan, dat is alleen maar mooi en goed voor mij. Dan moet ik nóg harder werken om de beste te zijn, dat is mooi", besluit Milambo.

Alles voor Eredivisie

