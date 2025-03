Levenslange schorsing geëist tegen Premier League-speler na groot schandaal

West Ham United-speler Lucas Paquetá moet op maandag 17 maart voor het eerst voor de rechter komen. De Engelse voetbalbond (FA) wil de Braziliaanse middenvelder van levenslang schorsen na een groot gokschandaal.

De 27-jarige heeft de gokregels overtreden. Paquetá werd in augustus 2023 al verdacht van sportfixing in vier wedstrijden in de Engelse competitie. In mei werd hij officieel aangeklaagd.

Gokken

De FA heeft een levengslange schorsing tegen hem geëist. Paquetá zou in de betreffende vier wedstrijden (tegen Leicester City (november 2022), Aston Villa (maart 2023), Leeds United (mei 2023) en Bournemouth (augustus 2023)) bewust gele kaarten hebben gepakt. Daar konden anderen geld aan verdienen.

De voetballer zou zelf niet op zijn wedstrijden hebben gegokt, maar vrienden en familie wel. Het ging niet altijd om grote bedragen. Volgens Engelse media ging het een keer om zeven pond en een andere keer om 400 pond.

Paquetá heeft altijd ontkend en wordt er nu ook van verweten twee onvoldoende medewerking te hebben verleend aan het onderzoek. Ook dat is in strijd met de FA-regels. De bond hoopt de speler, die afgelopen weekend nog speelde tegen Everton, voor de rest van zijn leven te schorsen. De zaak zal nog zo'n drie weken duren.

Financiële domper voor West Ham United

West Ham United is ook slachtoffer van de zaak. De beschuldigingen hebben tot een flinke financiële klap geleid. De club wilde de Braziliaan eigenlijk verkopen aan Manchester City voor een bedrag van ongeveer 95 miljoen euro. Dat ging niet meer door toen het onderzoek naar de speler geopend werd.

