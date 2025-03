Manchester United jaagt fans op extra kosten na crisisseizoen: 'We moeten het team verbeteren'

Fans van Manchester United werden dit Premier League-seizoen al teleurgesteld door de resultaten op het veld. Maar ook financieel krijgen ze nu een flinke tegenvaller te verwerken. De ticketprijzen gaan namelijk voor het omhoog en er wordt gedreigd met boetes.

“Na elf jaar de prijzen te hebben bevroren hebben we de afgelopen twee seizoenen de ticketprijzen met 5 procent verhoogd. Dat willen we ook komend seizoen doen om de kosten van de club te dekken", meldt United. In seizoen 2025/26 zullen de kaartjes dus weer duurder worden.

En dat terwijl er voor de supporters op de tribune dit seizoen al weinig te juichen valt. De ploeg van Ruben Amorim staat op dit moment op plek dertien in de Engelse competitie. Onder zijn voorganger Erik ten Hag beleefde United de slechtste seizoensstart ooit.

'Team verbeteren'

"We begrijpen dat de prijsverhoging een teleurstelling is, zeker in een periode van ondermaatse optredens op het veld. Toch heeft de club besloten dat we de prijzen niet kunnen bevriezen terwijl de kosten oplopen en er sprake is van financiële problemen", luidt het statement. "We moeten zorgen voor stabiliteit om het team te kunnen verbeteren."

Bezuinigingen en hoge kosten

Manchester United heeft dit seizoen al vaker moeten bezuinigen. Er werd veel personeel ontslagen. Ook legende Sir Alex Ferguson verdween definitief van de loonlijst.

De club heeft dit seizoen ook enorme kosten gemaakt. Het ontslag van Ten Hag, zijn staf en de technisch directeur heeft United in totaal 17,5 miljoen euro gekost. De Nederlandse oefenmeester heeft in zijn tijd als hoofdtrainer ook nog 600 miljoen pond uitgegeven aan transfers.

Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw stadion met liefst 100.000 zitplaatsen. Het enorme onderkomen moet naast het huidige stadion, Old Trafford, komen.

Boetes

De club dreigt ook met boetes voor fans die een kaartje kopen en niet op komen dagen. Fans die in de laatste twee weken voor een wedstrijd hun ticket terugverkopen aan de club, moeten een bedrag van 10 pond betalen.

