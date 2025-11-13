FC Twente-speler Naci Ünüvar betreurt zijn situatie bij de Tukkers. De middenvelder annex aanvaller keerde een klein jaar geleden terug naar de plek waar hij zich 'zo goed voelde', maar heeft het momenteel zwaar. "Ik vind het moeilijk om dan mijn kansen te grijpen", stelt Ünüvar in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ünüvar speelde dit seizoen bij FC Twente slechts 182 minuten in de Eredivisie, en geen enkele keer mocht hij starten vanaf de eerste minuut. Bij het zéér bijzondere jubileumduel tegen de vrienden van Schalke 04 kreeg hij dan eindelijk zijn kans. "Nou, het viel wel mee hoe zwaar het was. Alleen, als je bijna nooit tot heel weinig speelt en ineens 75 minuten moet spelen, dan is dat natuurlijk wel pittig. Uiteindelijk ben ik vooral heel blij dat ik me weer heb kunnen laten zien", licht Ünüvar toe.

'Ik ben een liefhebber'

De voormalig speler van Ajax en Espanyol geeft toe dat het voor hem lastig is om zó weinig speeltijd te krijgen, eerst onder de ontslagen Joseph Oosting en nu onder John van den Brom. Beide trainers lijken weinig vertrouwen te hebben in de creatieve dribbelaar. "Het is gewoon niet makkelijk", vervolgt Ünüvar. "Ik ben een liefhebber van het spelletje en als je het dan moet doen met invalbeurten van tien minuten, hooguit een kwartier... Dan kan je niet laten zien wat je kunt."

Ünüvar zoekt het ook bij zichzelf. Hij weet ook dat het niet alleen aan de trainers ligt als hij bij meerdere coaches niet de kans krijgt. "Tegen Schalke krijgen ik dan een kans, hoe moeilijk ik het vaak ook vind om mijn kansen te grijpen in oefenwedstrijden... Ik denk dat ik heb laten zien wat ik kan en probeer het de trainer gewoon moeilijk te maken", stelt hij welwillend.

Flinke kanonnen als concurrenten

FC Twente haalde deze zomer niet de minste versterkingen. Voormalig WK-finalist Marko Pjaca werd aan de selectie toegevoegd, terwijl ook Sondre Ørjasæter op werd gehaald voor ruim vijf miljoen euro. Was dat een extra tik? "Nee, we zaten krap op de flanken. Het is alleen maar goed dat er zulke goede spelers zijn toegevoegd", vervolgt hij. Wat betekent dat voor hem? "Ik wacht op mijn kans, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen moeite mee heb."

In de jeugd bij Ajax stond Ünüvar bekend als een toptalent, daar speelde hij vaak ook in de as als creatieve tien. Tóch wordt hij bij FC Twente vaak gebruikt als flankspeler. "Het middenvelder ligt mij zeker heel goed, dat heb ik tegen Schalke ook wel laten zien. En in de voorbereiding speelde ook in de spits als valse negen. De as ligt mij wel", adviseert hij zijn coach. "Ik moet nu gewoon hard blijven werken tot ik de kans krijg en het hem zo moeilijk mogelijk maken."

Bijzondere oefenwedstrijd

FC Twente speelde donderdagavond ter ere van het zestigjarig bestaan van de club een jubileumduel tegen de vrienden van Schalke'04. Ünüvar was positief verrast. "Normaal hou ik persoonlijk niet van oefenwedstrijd. Ik hou ervan als er druk en wat op spel staat, daar ga ik beter op. Dus ik heb vaak moeite om mijzelf te laten zien in oefenpotjes, maar nu was het gewoon als een échte wedstrijd in een vol stadion met fans aan beide kanten", doelt hij op de ruim 25.000 aanwezigen, waarvan vierduizend uit Gelsenkirchen.

Een bijzonder jubileumduel voor FC Twente tegen de vrienden van Schalke 04 in de Grolsch Veste. Liefst 25.000 kaarten verkocht, waarvan 4.000 aan bezoekers uit Gelsenkirchen #twesch #FCTwente #Schalke04 pic.twitter.com/V76i3aTarw — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) November 13, 2025

'Het móét beter'

De ploeg van John van den Brom kent tot dusver een moeizaam Eredivisieseizoen. In twaalf wedstrijden werden zestien punten gehaald. Volgens Ünüvar was het tegen Schalke 04 weer exact hetzelfde probleem als vaak in de Nederlandse competitie. "We laten bij vlagen héél goed voetbal zien, in de opbouw vaak met één keer raken. Alleen, we moeten onszelf belonen. Wij creëren genoeg, maar het draait erom dat de bal tegen het net gaat. Dat móét beter", sluit hij kritisch af na de 1-0 zege op de nummer twee van de 2. Bundesliga.