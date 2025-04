Lionel Messi hint op rigoureus besluit over toekomst: 'De sterren staan goed'

Lionel Messi lijkt langer bij Inter Miami te blijven. Volgens bronnen van 'The Athletic' bevinden de onderhandelingen over een contractverlenging zich in een vergevorderd stadium. De Argentijnse ster, wiens huidige contract eind 2025 afloopt, zou daarmee ook in 2026 nog actief zijn voor de Amerikaanse club. Een terugkeer naar Europa lijkt daarmee definitief uitgesloten.

Sinds zijn komst in juli 2023 is Messi uitgegroeid tot hét gezicht van zowel Inter Miami als de Major League Soccer. In 48 optredens kwam hij al tot 42 doelpunten en 21 assists. Afgelopen woensdag leidde hij zijn ploeg met twee goals langs Los Angeles FC in de kwartfinales van de Concacaf Champions Cup.

Later deze maand wacht een halve finale tegen Vancouver Whitecaps. Daarnaast zal Messi de club aanvoeren tijdens het vernieuwde WK voor clubs, waarvoor Miami zich kwalificeerde dankzij winst van de Supporters' Shield in 2024.

'Ik hoop dat hij ons nieuwe stadion betreedt in onze kleuren'

Volgens eigenaar Jorge Mas is het de bedoeling dat Messi in 2026 het nieuwe Miami Freedom Park-stadion inwijdt, een 25.000-zits arena die deel uitmaakt van een groter stadsontwikkelingsproject. "De sterren staan goed voor een mooie toekomst voor de club én voor Lionel", zei Mas eerder deze week. "Ik hoop dat hij ons nieuwe stadion betreedt in onze kleuren, niet in een net pak." Daarmee onderstreept hij dat Messi ook na zijn actieve loopbaan een rol bij de club zou kunnen spelen.

Hoewel Messi op zijn 37e niet meer elke verdediger voorbij sprint, blijft zijn technische klasse ongevenaard. Zijn verfijnde balbehandeling, inzicht en scorend vermogen maken hem nog altijd tot een beslissende speler. De verwachte verlenging zal dan ook met open armen worden ontvangen door de MLS, de club én zijn wereldwijde fans.

Nieuwe ster naast Lionel Messi?

Naar verluidt ziet Inter Miami in Kevin De Bruyne een droomaanwinst voor het project rond Messi. De Amerikaanse club, met David Beckham als mede-eigenaar, zou al bezig zijn met een concreet contractvoorstel voor de Belgische spelmaker.

De Bruyne maakte onlangs bekend dat hij aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Manchester City. Hij wordt echter ook begeerd door clubs uit Saoedi-Arabië. Volgens The Mirror is de MLS-club vastberaden hem naar Florida te halen om hem toe te voegen aan een sterrenensemble met onder anderen Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba.