Openhartige Lionel Messi lovend over Nederlander: 'Daar heb ik enorm van genoten'

Lionel Messi heeft zich in een nieuw interview uitgesproken over enkele van de meest bepalende momenten uit zijn carrière. De 37-jarige vedette van Inter Miami blikte terug op zijn doorbraak bij FC Barcelona waar een Nederlander een cruciale rol speelde, sprak over zijn gemiste droom om terug te keren naar zijn oude club en uitte zijn bewondering voor supertalent Lamine Yamal.

Messi sprak vol waardering over de kleedkamer waarin hij terechtkwam bij zijn debuut in het eerste van Barcelona. "Ik zeg altijd dat die eerste kleedkamer echt exceptioneel was", vertelde hij in een interview met het Spaanse YouTube-kanaal Simplemente Fútbol.

Lionel Messi ontmoet eindelijk de wereldberoemde artiest waarnaar hij is vernoemd: 'Ik kan niet voetballen!' Inmiddels zullen er wereldwijd talloze jongens zijn vernoemd naar levende legende Lionel Messi (37). De Argentijnse superster, die met Argentinië het WK voetbal 2022 won, is op zijn beurt vernoemd naar een Amerikaanse popster. Onlangs ontmoetten Lionel en Lionel elkaar eindelijk eens.

Frank Rijkaard speelde sleutelrol in carrière van Lionel Messi

"Ik ben heel dankbaar voor hoe iedereen me heeft ontvangen: Ronaldinho, Deco, Sylvinho, Xavi, Iniesta, Puyol... Het team was geweldig. We wonnen de Champions League voor het eerst in lange tijd", blikte Messi met mooie woorden terug op zijn beginperiode in het eerste elftal van FC Barcelona, een fase waarin hij zich als piepjonge speler mocht aansluiten bij een sterrenensemble vol gevestigde namen.

Dat hij in zo'n elftal zijn kans kreeg, had hij vooral te danken aan toenmalig trainer Rijkaard. "Dat Frank Rijkaard vertrouwen in me had, was fantastisch. Hij liet me deel uitmaken van dat elftal en daar heb ik enorm van genoten", is hij lovend over de Nederlandse oefenmeester. Rijkaard was destijds hoofdtrainer van Barça en wordt vaak geprezen als de architect van het moderne succes van de club. Onder zijn leiding maakte Messi in 2004 zijn officiële debuut, waarna de rest geschiedenis is.

Lionel Messi hint op rigoureus besluit over toekomst: 'De sterren staan goed' Lionel Messi lijkt langer bij Inter Miami te blijven. Volgens bronnen van 'The Athletic' bevinden de onderhandelingen over een contractverlenging zich in een vergevorderd stadium. De Argentijnse ster, wiens huidige contract eind 2025 afloopt, zou daarmee ook in 2026 nog actief zijn voor de Amerikaanse club. Een terugkeer naar Europa lijkt daarmee definitief uitgesloten.

Pep Guardiola en terugkeer naar Barça

Een ander icoon die van grote invloed was op Messi’s carrière is Pep Guardiola. De Argentijn raakte niet uitgepraat over zijn voormalig trainer. "Pep Guardiola is buitenaards. Hij is anders, hij ziet dingen die niemand anders ziet. Hij heeft het voetbal veranderd", aldus Messi. Volgens hem was het succes van dat legendarische Barça-team te danken aan een unieke band tussen trainer en spelers: "Iedereen wilde ons Barcelona kopiëren. Maar wij waren een speciaal team… Xavi, Busquets, Iniesta, alles klopte perfect. Guardiola is echt bijzonder."

Hoewel zijn tijd bij Barcelona al enige tijd achter hem ligt, droomde Messi er na het winnen van de wereldtitel in 2022 nog van om terug te keren naar zijn oude club. "Na het WK kon ik me niet bij een ander Europees team zien spelen dan Barça. Mijn doel was om terug te keren. Terug naar mijn thuis, waar alles begon. Maar helaas was dat niet mogelijk." Uiteindelijk koos hij voor een nieuw avontuur in de Verenigde Staten bij Inter Miami, samen met zijn vrienden Suárez, Alba en Busquets.

Sensationeel moment in de maak? Oud-speler wil Lionel Messi én Cristiano Ronaldo in één ploeg Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voetbalden liefst 34 keer tegen elkaar, maar nog nooit mét elkaar. Daar zou zomaar verandering in kunnen komen, want een oud-teamgenoot van beide wereldsterren heeft een plannetje.

Lamine Yamal

In het interview sprak Messi ook zijn bewondering uit voor Barça’s huidige parel: Yamal. "Hij is nog maar 17, hij is nog in ontwikkeling en zal blijven groeien als speler en dingen aan zijn spel toevoegen, net zoals ik dat heb gedaan. Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten en is nu al een van de beste spelers ter wereld."

Dit is Lionel Messi: op jonge leeftijd problemen, maar mede door zijn jeugdliefde uitgegroeid tot enorme voetballegende Dat Lionel Messi een van de beste voetballers aller tijden is, daar bestaat geen twijfel over. De Argentijnse superster (37) is al twintig jaar lang een wereldwijde sensatie op het veld. Dat doet hij al bijna zijn hele leven met zijn grote jeugdliefde aan zijn zijde. Dit weten we over misschien wel de grootste voetballer ooit.

Tot slot blikte Messi vooruit op zijn eigen toekomst. De achtvoudig wereldvoetballer van het jaar hoopt fit te blijven en kijkt stiekem al richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten en Canada. "Dit jaar wordt belangrijk voor mijn beslissing over het WK. Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet aan denk", sluit de Argentijn het interv