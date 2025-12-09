In speelronde zes van de Champions League worden er cruciale punten verdeeld richting de knock-outfase van het toernooi. Bekijk hier live alle tussenstanden in de competitiefase, met onder meer topclubs als FC Barcelona, Bayern München, Internazionale en Liverpool in actie. De eerste wedstrijd is al gespeeld.

FC Kairat - Olympiakos

Er werd dinsdag al vroeg afgetrapt voor het eerste duel. FC Kairat speelde om 16.30 uur tegen Olympiakos. Beide ploegen bevinden zich in de onderste regionen van de ranglijst. Kairat blijft op één punt staan, de Griekse tegenstander staat door een 1-0 overwinning in Kazachstan nu op vijf punten.

Bayern München - Sporting

Bayern München heeft met 3-1 van Sporting CP gewonnen. De Portugezen stonden voor vanavond op de achtste plek. Bayern klimt door de ruime zege naar de tweede plek in de Champions League. De 17-jarige Lennart Karl scoorde voor de derde keer op rij in het Europese toernooi en is daarmee de jongste ooit die dat flikt.

Atalanta - Chelsea

Atalanta treedt aan tegen Chelsea in eigen huis. Beide ploegen hebben tot nu toe tien punten verzameld. De winnaar van het duel zet dus een grote stap richting de volgende ronde.

Monaco - Galatasaray

Monaco speelt thuis tegen Galatasaray en kan drie punten goed gebruiken. De ploeg staat op plek 23 nog net in de veilige zone met zes punten. Met Real Madrid en Juventus heeft het nog lastige wedstrijden op het programma. Galatasaray heeft al negen punten en kan dus een flinke stap naar de knock-outfase zetten.

Union Sint-Gilles - Olympique Marseille

Union Sint-Gilles en Olympique Marseille staan beide op zes punten en een overwinning is dus cruciaal om kans te maken op de volgende ronde. De Belgen moeten in de competitiefase nog tegen Bayern München en Atalanta.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

Ook FC Barcelona en Eintracht Frankfurt strijden om belangrijke punten. De Duitse ploeg heeft slechts vier punten uit de afgelopen vijf duels en staat daarmee op plek 28. Als het weet te stunten tegen het team van Hansi Flick zetten ze een grote stap richting de beste 24. Barça kan de punten ook goed gebruiken. De Spaanse topclub staat slechts op plek 18 met zeven punten.

PSV - Atlético Madrid

PSV staat voor een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. De Eindhovenaren speelden al zes keer tegen de ploeg in de Champions League, maar wonnen nog nooit en wisten ook nog nooit te scoren in eigen huis. Als ze dinsdag wel weten te winnen is de tussenronde binnen handbereik en is er zelfs nog een kans op directe plaatsing voor de knock-outfase.

Inter - Liverpool

Voor Arne Slot en Liverpool staat er veel op het spel. De ploeg bevindt zich in een dramatische fase en een overwinning in de Champions League is dan ook erg welkom na de nederlaag tegen PSV in eigen huis. Tegen Inter moet het team het doen zonder Mohamed Salah. Hij werd buiten de selectie gehouden na felle uitspraken over de trainer. Liverpool heeft momenteel negen punten in de competitiefase en staat op plek dertien. Inter staat vierde met twaalf punten.

Tottenham Hotspur - Slavia Praag

Tottenham Hotspur kan een grote stap zetten richting de knock-outfase tegen Slavia Praag. De Engelse club staat met acht punten op plek zestien en kan een overwinning dus goed gebruiken.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.