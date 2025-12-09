PSV verkeert in absolute topvorm. De Eindhovenaren zijn ongeslagen sinds 16 september in alle competities en hebben in de Eredivisie zelfs sinds 30 augustus geen nederlaag meer geïncasseerd. Deze indrukwekkende reeks is zichtbaar in de ontwikkeling van de marktwaardes. Met name Ismael Saibari springt in het oog: hij heeft Quinten Timber onttroond als de meest waardevolle speler in de Eredivisie.

De uitstekende prestaties van PSV hebben geleid tot flinke marktwaardestijgingen. Saibari is de grootste stijger bij de regerend landskampioen. Met tien goals en vier assists heeft hij een enorme bijdrage in het succes van PSV en daarom zag hij zijn waarde dan ook groeien van 27 naar 32 miljoen euro. Daarmee kroont hij zichzelf tot de duurste speler in de Eredivisie.

Joey Veerman in topvorm

Ook Joey Veerman zag zijn waarde stijgen. Hij ging van 25 naar 27 miljoen, waarmee hij de nummer twee van de Nederlandse competitie is. De Volendammer speelt zichzelf behoorlijk in de kijker met liefst zeven goals en evenveel assists. Hoewel het nog niet heeft geleid tot een nieuwe oproep van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, staan alle seinen op groen dat hij komende zomer een geweldige transfer afdwingt. Opmerkelijk genoeg is Jerdy Schouten niet gestegen.

Til opvallende stijger

Verder zijn er ook andere opvallende waardestijgingen binnen de selectie. Zo hebben onder meer Salah-Eddine, Til, Driouech en Man allemaal een stap vooruit gezet in hun marktwaarde. Met name voor gelegenheidsspits Til is dat toch wel een verrassing. De aanvallende middenvelder werd de afgelopen weken in de punt geposteerd vanwege de afwezigheid van Alassane Pléa en Ricardo Pepi, maar hij ontpopte zich tot de ideale nummer elf. Hij heeft al elf goals en drie assists dit seizoen.

Mauro Júnior en Yarek Gasiorowski, doorgaans de stille krachten binnen het elftal, hebben de grootste stijging in marktwaarde laten zien. Hun uitstekende prestaties van de afgelopen maanden blijven niet onopgemerkt en worden nu beloond. Gasiorowski onthulde in een interview met Sportnieuws.nl dat hij in het begin flink moest wennen, maar volgens Transfermarkt heeft hij zich inmiddels uitstekend aangepast.

Speler Oude marktwaarde Nieuwe marktwaarde Stijging Ismael Saibari €27 miljoen €32 miljoen +€5 miljoen Joey Veerman €25 miljoen €27 miljoen +€2 miljoen Yarek Gasiorowski €10 miljoen €16 miljoen +€6 miljoen Mauro Júnior €12 miljoen €17 miljoen +€5 miljoen Anass Salah-Eddine €8 miljoen €12 miljoen +€4 miljoen Guus Til €12 miljoen €15 miljoen +€3 miljoen Couhaib Driouech €4 miljoen €6 miljoen +€2 miljoen Dennis Man €10 miljoen €13 miljoen +€3 miljoen Esmir Bajaktarevic €3 miljoen €5 miljoen +€2 miljoen



*Marktwaardes op basis van Transfermarkt.

Flamingo en Wanner zorgen voor flinke daling

Niet alle PSV'ers hebben een stijgende lijn in hun marktwaarde te pakken. Voor een aantal spelers was er juist een daling te zien. Ryan Flamingo zag zijn waarde teruglopen van 20 naar 17 miljoen euro. Dat komt niet helemaal als een verrassing, doordat de verdediger zijn basisplaats heeft verloren. Miljoenenaankoop Paul Wanner is de grootste daler. De Duitse middenvelder speelt de laatste weken, maar zag zijn waarde al wel dalen van 18 naar 14 miljoen euro.

Blessures zorgen voor waardedaling

Daarnaast heb je nog Ricardo Pepi en Alassane Pléa. De spitsen waren beiden een behoorlijk periode afwezig door blessureleed en hebben logischerwijs een waardedaling gekregen. Pepi is een kleine 1 miljoen euro in waarde gedaald, van 16 naar 15 miljoen euro. Pléa speelde slechts drie duels voor PSV, wat leidde tot een daling van zijn marktwaarde van 5 naar 3 miljoen euro.

Speler Oude Marktwaarde Nieuwe Marktwaarde Daling Ryan Flamingo €20 miljoen €17 miljoen -€3 miljoen Paul Wanner €18 miljoen €14 miljoen -€4 miljoen Ricardo Pepi €16 miljoen €15 miljoen -€1 miljoen Alassane Pléa €5 miljoen €3 miljoen -€2 miljoen



*Marktwaardes op basis van Transfermarkt.

PSV - Atlético Madrid

PSV maakt zich ondertussen op voor de Champions League-clash met Atlético Madrid. De Madrilenen zijn de favoriet voor winst in het Philips Stadion, maar de Eindhovenaren zijn inmiddels een ervaren stuntploeg in het miljardenbal gebleken met stunts tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). De aftrap is om 21:00 uur.

