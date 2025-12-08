PSV staat voor een mooie Champions League-clash tegen Atlético Madrid. Zoals gebruikelijk verscheen de trainer van de bezoekers óók bij de persconferentie. Het verloop van deze bijeenkomst was echter allesbehalve standaard. Na een vraag van een Nederlandse verslaggeefster had Simeone er genoeg van. "Dat beantwoord ik nu al voor de vierde keer...", reageerde de Argentijn, waarna hij prompt opstond en de zaal verliet.

Tijdens het persmoment legde het Spaanse journaille Simeone flink het vuur aan de schenen. Atlético Madrid kent dit seizoen namelijk grote problemen in uitwedstrijden. Van de tien wedstrijden op vreemde bodem gingen er vijf verloren en eindigden er drie in een gelijkspel. Simeone probeerde de situatie te relativeren. "Als je kijkt naar de resultaten, dan is het niet zoals gewild of gehoopt. Alleen, in Barcelona en Bilbao hebben we het wél goed gedaan. We moeten het accepteren dat we verliezen en we moeten ook door."

Vijftiende seizoen bij Atléti

De Argentijn, die al aan zijn vijftiende seizoen bij Atlético bezig is, wees ook op zijn successen uit het verleden. "We hebben óók héél veel wedstrijden gewonnen in de afgelopen veertien jaar, dat moet je niet vergeten. Je kunt niet zeggen dat ik maar één keer gewonnen heb. Maar uiteraard willen we gewoon winnen van PSV."

Complimenten voor PSV

De Nederlandse pers kreeg uiteindelijk ook de kans om vragen te stellen aan Simeone, waaronder over zijn blik op PSV. "Het is een dappere tegenstander en altijd een moeilijke wedstrijd", vertelde de coach. Dit is inmiddels de vijfde keer dat Simeone tegenover de Eindhovenaren staat, waarvan drie keer in het Philips Stadion. "We hebben tegen Liverpool gezien hoe goed ze zijn."

Daarnaast sprak Simeone lovende woorden over PSV-trainer Peter Bosz. "Het is een trainer die écht zijn eigen speelwijze heeft met veel lopende spelers. Daarom heeft hij ook zulke resultaten gehaald. Ze doen het goed in de Champions League en Eredivisie en hebben al sinds september niet verloren. Ik hoef dus niet uit te leggen hoe goed dit team is."

Geïrriteerde Simeone

Toch liep het persmoment op een merkwaarige manier af. Een Nederlandse journalist haalde nog een opmerking aan die Bosz eerder op de dag had gemaakt, waarin de Nederlander Simeone complimenteerde. De vraag schoot bij de Argentijn echter in het verkeerde keelgat. "Ik heb hier al vier keer antwoord opgegeven, dus ik vind het wel mooi geweest", reageerde hij kortaf, waarna hij opstond en snel de perszaal verliet. Hij hield het in ieder geval langer vol dan twee jaar geleden in De Kuip, toen hij het al na 4 minuten en dertig seconden wel welletjes vond.

