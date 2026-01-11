Terwijl de sneeuw nog op de daken van de dugouts ligt, zijn Feyenoord en sc Heerenveen het kalenderjaar gestart. Het is tot nog toe een vrij stroeve start van 2026, met veel slordige fouten aan beide kanten. Kan Feyenoord weer winnen in 2026? Volg het duel hier live.

Halverwege de eerste helft is de grootste kans voor Feyenoord een schot van Timber dat helemaal uit richting ging omdat de middenvelder uitgleed op het gladde veld. Of het nou aan het winterse weer ligt, of gewoon een stroeve start is na de winterstop: het niveau ligt bij beide ploegen niet denderend hoog. Er gaat vrij veel mis.

De wedstrijd startte met een opmerkelijk moment. Wellenreuther is de nieuwe aanvoerder en daar hoort dan een veldaanvoerder bij tijdens de wedstrijd. Zo stond Wellenreuther bij de toss voor de aftrap, maar Timber ook. Hij is dus boven derde aanvoerder Read, de eerste in de rij na Wellenreuther momenteel, verkozen. In de eerste tien minuten zijn er nog geen grote kansen gecreëerd. Wel moest Heerenveen al snel wisselen. Jacob Trenskow is geblesseerd naar de kant.

Een boel mensen hebben besloten om de fikse winterse omstandigheden in Heerenveen niet te trotseren. De tthuisvakken in het Abe Lenstra Stadion zijn betrekkelijk leeg deze zondag. Absoluut geen schande met een gevoelstemperatuur van -11. Tijdens de warming-up waren wat helden op het veld te zien met een korte broek en lage sokken. In het uitvak bij Feyenoord een mooi eerbetoon aan Coen Moulijn. De legende van Feyenoord overleed vandaag 15 jaar geleden.

Robin van Persie komt voor de tweede keer terug in het stadion waar zijn trainerscarrière op het hoogste niveau in Nederland begon. Vorig seizoen stond hij tot eind februari aan het roer bij sc Heerenveen voordat hij de overstap maakte naar Feyenoord. Van Persie gaat met een behoorlijk gehavend elftal naar Heerenveen toe.

Hij mist nog altijd Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline vanwege de Afrika Cup. Daarbij zijn Bart Nieuwkoop en Jakub Moder ook nog niet van de partij. De verwachting is wel dat zij volgende week aansluiten bij de training. Luciano Valente heeft ook nog iets langer winterstop; hij is geschorst voor het eerste duel van 2026. De logische opvulling van het middenveld is uiteraard Timber, met Hwang en Steijn zo blijkt uit de opstelling.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Bos, Ahmedhodzic, Watanabe, Read; Hwang, Timber, Steijn; Sauer, Ueda, Borges

Een vijandige sfeer verwacht hij niet in het stadion, zei hij al op de persconferentie. "Vorige keer ging dat ook goed, ik kreeg toen zelfs een Fries beeldje. Die staat nu op mijn kantoor." Een plek waar Van Persie deze winterstop veel tijd heeft doorgebracht om te bedenken hoe het tij te keren in Rotterdam. Het ging de laatste fase van 2025 niet goed en ze zullen er alles aan moeten doen om dat om te draaien. Feyenoord staat nu nog op de tweede plek, maar ziet Ajax naderen.

Bekerdrama

Feyenoord heeft genoeg motivatie tegen Heerenveen. De eennalaatste wedstrijd van het afgelopen jaar knikkerde de club uit Friesland Feyenoord uit de beker. In De Kuip werd het 3-2 voor Heerenveen.

