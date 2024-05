LIVE finale Europa League | Wie wint de beker: Jeremie Frimpong (Leverkusen) of Teun Koopmeiners (Atalanta)?

In de Dublin Arena in Ierland staat woensdagavond de eerste Europese finale van het seizoen op het programma. Dan strijden Atalanta en Bayer Leverkusen om de Europa League. Beide selecties herbergen genoeg Nederlanders, maar er staan maar twee internationals aan de aftrap. Volg hier onder live de finale van de Europa League.

Atalanta rekende in de halve finale van de Europa League over twee duels af met Olympique Marseille (4-1). Bayer Leverkusen was te sterk voor AS Roma (4-2) en hield de ongeslagen reeks in alle competities intact. Daardoor heeft de finale een flink Nederlands tintje, al ontbreekt Atalanta-middenvelder Marten de Roon sowieso.

Drama wordt werkelijkheid voor Marten de Roon: 'Belangrijkste week werd de grootste nachtmerrie' Atalanta Bergamo verloor woensdagavond de finale van de Coppa Italia. Ook voor Nederland en bondscoach Ronald Koeman was er tijdens die wedstrijd tegen Juventus slecht nieuws. Oranje-international Marten de Roon viel met een blessure uit en daarmee komt zijn deelname aan het EK waarschijnlijk in gevaar. Vrijdag meldde De Roon zelf dat hij sowieso de Europa League mist.

Marten de Roon geblesseerd

De Roon viel namelijk geblesseerd uit in de eerste finale van Atalanta dit seizoen, in de Coppa Italia tegen Juventus (1-0 verlies). "Een paar dagen geleden had ik nooit gedacht dat ik deze woorden zou schrijven: ik kan de Europa League-finale niet spelen. Wat de belangrijkste week uit mijn carrière had moeten zijn, werd de grootste nachtmerrie", schreef hij vorige week.

De Roon heeft een spierblessure. Hij heeft de hoop om het EK te halen, dat voor Nederland start met een wedstrijd op 16 juni tegen Polen. "Ik ben heel positief. Heb er vertrouwen in dat ik er 16 juni kan staan. De één doet er twee of drie weken over. De andere zes weken. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt, maar ik heb er vertrouwen in", sprak De Roon daags voor de finale van de Europa League.

Spektakel verwacht in Europa League-finale: ‘Gelukkig is José Mourinho niet één van de twee coaches’ Woensdagavond staat er een kraker van jewelste op het programma in de Europa League. De finale wordt gespeeld tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo. Voormalig topspits Erik Meijer speelde tussen 1996 en 1999 voor de Duitsers. Hij verwacht een doelpuntenspektakel, maar uiteindelijk wel de winst voor Bayer Leverkusen.

Opstelling Atalanta

Door de blessure van De Roon staat er maar één Nederlanders in de basiself van Atalanta, dat is Teun Koopmeiners. Mitchel Bakker en Hans Hateboer moeten genoegen nemen met een plekje op de bank.

Opstelling Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman

Opstelling Bayer Leverkusen

Ook bij Bayer Leverkusen start er maar één Nederlander en dat is natuurlijk Jeremie Frimpong. De pijlsnelle Frimpong start voorin samen met Amine Adli. Timothy Fosu-Mensah staat ook onder contract bij Bayer Leverkusen, maar speelde dit seizoen nog geen minuut, ook vanwege blessures.

Opstelling Bayer Leverkusen: Kovář; Tapsoba, Tah, Stanisic; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo

TV-gids Europa League-finale

De finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen is op twee zenders te zien. Waar precies lees je in onze tv-gids.