Finale Europa League komt voor Bayer Leverkusen na titelfeest: 'De spelers voelen het nog'

Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo staan woensdagavond tegenover elkaar in de finale van de Europa League. De spelers van de Duitse kampioen doen dat met een flink titelfeest in de benen. Trainer Xabi Alonso hoopt dat het positief uitpakt in de finale.

Dinsdag stond de trainer de pers te woord in Dublin, de Ierse hoofdstad waar de finale wordt gespeeld. Zaterdag eindigde de Bundesliga met een titelfeest voor de landskampioen. "De spelers voelen nog steeds die geweldige sfeer van het vieren van het kampioenschap en daar willen we gebruik van maken", zei de Spaanse coach, die volgend seizoen Champions League gaat spelen met Leverkusen.

'Deze teleurstelling in ons voordeel gebruikt'

Maar eerst dus de Europa League-finale. Tegen een Italiaanse tegenstander. Daar heeft Alonso geen goede herinneringen aan. Vorig jaar werd Leverkusen in de halve finale nipt uitgeschakeld door AS Roma. Dat is Alonso nog altijd niet vergeten. "Dat verlies is een enorme motivatie. We hebben al gesproken over hoe dat voelde vorig seizoen. We waren heel dicht bij de finale. We hebben deze teleurstelling in ons voordeel gebruikt."

Twee finales

Leverkusen moet nog twee keer alles geven om een heel seizoen ongeslagen af te sluiten in alle competities. Het lukte al in de Bundesliga en nu wachten dus nog twee finales; die in de Europa League en zaterdag 25 mei de Duitse bekerfinale. "Als je naar de finale gaat, ga je daar niet heen om alleen maar mee te doen. Je gaat om te winnen. We proberen nog een keer alles te geven."

Nederlanders

Lukt het Leverkusen om de Europa League én de Duitse beker te winnen, dan zet de Duitse club een reeks neer van 53 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Tegen Atalanta, waar de Nederlanders Marten de Roon (geblesseerd), Teun Koopmeiners en Hans Hateboer spelen, doet Leverkusen dat ook met Europa League-doelman Matej Kovar. Dat verklapte Alonso vast.