Nederland gaat verder met de WK-kwalificatie. Tegenstander is laagvlieger Malta, waar het in eigen huis liefst 8-0 tegen werd. Bondscoach Ronald Koeman zal weer op zo'n uitslag hopen, maar wil in ieder geval de drie punten. Cody Gakpo schoot razendsnel vanaf de stip raak: 0-1. Volg hier live alles rondom het duel van Malta - Nederland live.

Virgil van Dijk haalt opgelucht adem

Nederland had zich voorgenomen om sterk uit de startblokken te komen, maar ontsnapte al vroeg aan een achterstand. Aanvoerder Virgil van Dijk hield zijn tegenstander nonchalant op afstand, maar speelde de bal vervolgens te zacht terug naar doelman Bart Verbruggen. Tot opluchting van de Oranje-captain schoot de Maltees naast, waardoor Nederland met de schrik vrij kwam.

De ploeg van Ronald Koeman greep daarna direct de controle en kwam al snel op voorsprong. In eerste instantie leek Wout Weghorst verantwoordelijk voor de openingstreffer, maar de scheidsrechter had vlak daarvoor al gefloten voor een strafschop, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Cody Gakpo nam vervolgens de penalty en bleef ijzig kalm: 0-1.

Malta is een klein eiland met ongeveer een half miljoen inwoners. Het is dan ook niet gek dat het land 166e staat op de FIFA-wereldranglijst, onder landen als St Lucia en Bermuda. Toch maakte Malta deze WK-kwalificatie indruk door al twee keer gelijk te spelen. Er werd tweemaal een punt gepakt tegen Litouwen.

Hoewel Litouwen niet veel beter is, had Oranje het de vorige keer knap lastig tegen dat land. Nederland kwam op een 2-0 voorsprong, maar zag het voor rust nog 2-2 worden. Uiteindelijk wonnen de spelers van Koeman nog wel, met 3-2. Malta zal ongetwijfeld naar die wedstrijd hebben gekeken en hoop hebben geput door het geschutter van de Nederlandse verdediging.

Wie staat er in de spits?

Oranje begint zonder Memphis Depay en Mexx Meerdink aan het uitduel. Memphis arriveerde later bij de selectie, omdat zijn paspoort was gestolen. De bondscoach gaf al aan dat hij hooguit zou invallen tegen Malta, ook vanwege zijn fitheid. Meerdink hoopte op zijn debuut voor Oranje, maar viel geblesseerd uit op de training.

Daarmee bleven er twee opties over: Wout Weghorst en Donyell Malen. Koeman leek met zijn lovende woorden over Malen op de persconferentie te hinten op een basisplaats voor de aanvaller van Aston Villa, maar kiest uiteindelijk voor de aanvalsleider van Ajax in de punt. Hij moet worden bediend door Jeremie Frimpong en dat betekent géén basisplaats voor Malen.

Stand in de poule

Nederland heeft deze interlandperiode - zondag wacht het thuisduel tegen Finland - twee zeges nodig om kwalificatie voor het WK in eigen hand te houden. Polen is de meest gevaarlijke concurrent voor het WK-ticket.

