De wedstrijd tussen Malta en Nederland is vooralsnog geen hoogstaande pot. Tóch zorgde scheidsrechter Duje Strukan ervoor dat de aandacht op hem kwam te liggen met twee opvallende momenten. Het leidde bij beide momenten voor groot onbegrip bij Weghorst én bondscoach Ronald Koeman. Oud-topscheids Dick Jol begreep weinig van de Kroatische arbiter.

Ryan Gravenberch werd in de zestien van Malta neergehaald, waarna de bal doorschoot. Hij kwam voor de voeten van Weghorst terecht, die koelbloedig raak schoot: 0-1. Maar op het moment van schieten had scheidsrechter Duje Strukan al op zijn fluitje geblazen. Hij zag namelijk een penalty in het moment dat Gravenberch werd neergehaald.

Volop onbegrip bij Oranje

Omdat eerst niet helemaal duidelijk was waar de referee nou voor floot, stonden Weghorst en de bondscoach met hun handen in de lucht. De spits van Ajax ging verhaal halen bij Strukan en kwam daarna met een gezicht vol vraagtekens in beeld. Maar juichte hij vanwege de 1-0, of de penalty? Dat laatste, zo bleek na een lange discussie op het veld. Cody Gakpo maakte dankbaar gebruik van het buitenkansje en zette Nederland op voorsprong in Malta.

Wéér een opmerkelijk moment

Het Nederlands elftal poogde de defensieve muur van Malta te doorbreken door de bal van links naar rechts te laten gaan, maar het tempo lag veel te laag. Scheidsrechter Strukan leek Koemans ploeg te helpen door een wel erg gemakkelijk gegeven strafschop. Na een kopbal van Weghorst die de arm van een Maltese verdediger raakte, wees hij naar de stip. De VAR greep echter in en overtuigde de scheidsrechter om zijn beslissing terug te draaien. Dat gebeurde.

Opnieuw penalty voor Oranje

In de tweede helft ging de scheidsrechter op dezelfde voet verder. Al binnen drie minuten legde de Kroaat de bal wederom op de stip. Weghorst werd lichtelijk vastgehouden en dat vond Strukan voldoende voor een strafschop. Oud-topscheids Dick Jol was duidelijk over het optreden van arbiter. "Hij fluit héél warrig, allesbehalve overtuigend. Hij kweekt juist verbazing en onbegrip", zegt hij over de 'onervaren international' tegen Sportnieuws.nl.

