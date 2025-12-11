Na de klinkende zege op Aston Villa wist Go Ahead Eagles helaas weinig meer klaar te spelen in de Europa League. De uitwedstrijd tegen koploper Olympique Lyon is een nieuwe kans voor de Deventenaren om te stunten in Europa. Het belooft echter een loodzware opgave te worden. Check de laatste ontwikkelingen omtrent deze wedstrijd hieronder.

Stand van zaken

Fans van Go Ahead Eagles zouden op voorhand hebben getekend voor zes punten in hun eerste Europa League-campagne. Toch overheerst er na de 4-0 afgang in eigen huis door VfB Stuttgart vooral een zure nasmaak in Deventer. Met nog duels voor de boeg tegen Lyon (uit), Nice (uit) en Braga (thuis) is er genoeg werk aan de winkel voor de ploeg van Melvin Boel om een plek in de play-offs veilig te stellen

Bij tegenstander Lyon hangt de vlag er heel anders bij. De Fransen zijn de trotse koploper van de competitiefase. Van de eerste vijf wedstrijden won Lyon er vier, waaronder een tegen FC Utrecht. Go Ahead is gewaarschuwd, Lyon won de laatste wedstrijd in de Europa League met 6-0 uit bij Maccabi Tel Aviv.

Waar te zien?

Het duel tussen Go Ahead Eagels en Lyon is live te zien op Ziggo Sport Extra (kanaal 400). Voor mensen die geen abonnement hebben op de provider is de wedstrijd live te zien via de Ziggo Go app. De aftrap is om 21.00 uur. Om 20.45 begint de verkorte voorbeschouwing.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.