In de Premier League is het zondag tijd voor de eerste échte kraker van het seizoen. Regerend landskampioen Liverpool ontvangt Arsenal, dat de afgelopen drie seizoenen als tweede eindigde. Vier Nederlanders staan op het veld op Anfield, waarvan drie bij de ploeg van Arne Slot. Volg de wedstrijd vanaf 17.30 uur hier live.

Slot heeft in de derde wedstrijd van het Premier League-seizoen een basisplaats ingeruimd voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Jeremie Frimpong ontbreekt nog altijd vanwege een blessure. De Oranje-internationals komen een goede bekende tegen, want bij Arsenal staat Jurriën Timber in de basis. Hij scoorde vorige week tegen Leeds United nog twee keer.



Als de tussenstand hieronder niet laadt, klik dan hier:

Beide topclubs kunnen optimaal profiteren van de nieuwe misstap van concurrent Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola verloor vorige week al van Tottenham Hotspur en ging zondag onderuit op bezoek bij Brighten & Hove Albion. Aangezien ook Tottenham dit weekend verloor, zijn Liverpool en Arsenal nog de enige foutloze teams dit seizoen.

Titelstrijd

Liverpool en Arsenal streden afgelopen seizoen om de titel in Engeland, maar uiteindelijk bleek de ploeg van Slot duidelijk de betere. Dat was een grote domper voor The Gunners, die de twee voorgaande jaren hun meerdere moesten erkennen in Manchester City. Mikel Arteta hoopt Arsenal dit jaar voor het eerst sinds 2004 naar de titel te leiden en de start was in ieder geval goed met twee zeges tegen Manchester United en Leeds United.

Ook The Reds zijn goed begonnen aan het seizoen, maar toch zijn er wel wat problemen bij de regerend landskampioen. Tegen Bournemouth (4-2) en Newcastle United (3-2) werd er dan wel gewonnen, maar beide keren was de defensie erg kwetsbaar. In beide wedstrijden gaf Liverpool een 2-0 voorsprong uit handen. Op bezoek bij Newcastle bezorgde de 16-jarige debutant Rio Ngumoha pas diep in blessuretijd de zege.

