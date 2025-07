Een vreselijk bericht uit de voetbalwereld. Liverpool-aanvaller Diogo Jota (28) is overleden. De Portugees van de ploeg van Arne Slot raakte betrokken bij een verkeersongeval in Spanje. Ook zijn jongere broer André is om het leven gekomen.

De aanvaller van de ploeg van Arne Slot zat volgens Marca samen met zijn jongere broer in een auto in Spanje waarmee hij van de weg raakte. De auto zou vervolgens in brand zijn gevlogen, zo melden getuigen. Het incident vond plaats in de regio Zamora, dat dicht bij de Portugese grens ligt. Lokale media schrijven dat het incident net na middernacht is gebeurd. De Portugese voetbalbond bevestigde het tragische nieuws op donderdagochtend.

"De Portugese voetbalbond en het hele Portugese voetbal zijn volledig kapot door de dood van Diogo Jota en zijn broer Andre Silve vanochtend in Spanje." Het verdriet is gigantisch. "Het verlies van Diogo en Andre Silve betekent onherstelbaar verlies voor het Portugese voetbal en we zullen alles doen om hun nalatenschap elke dag te eren."

Dood Liverpool-speler Diogo Jota zorgt voor geschokte reacties: sportwereld treurt massaal De dood van Diogo Jota heeft voor een enorm aantal geschokte reacties gezorgd. De 28-jarige Portugees kwam samen met zijn jongere broer Andre Silva om het leven bij een verkeersongeluk. Uit de voetbalwereld komen massaal reacties op het treurige nieuws, ook andere bekende sporters laten van zich horen.

Reactie Liverpool

Niet veel later kwam ook Liverpool met een reactie. "De club heeft vernomen dat de 28-jarige voetballer samen met zijn broer André is overleden bij een verkeersongeval in Spanje. Liverpool wil op dit moment geen commentaar geven en verzoekt de privacy van de familie, vrienden, teamgenoten en clubpersoneel van Diogo en André te respecteren terwijl zijn proberen een onvoorstelbaar verlies te verwerken."

Nieuwe details over dood Diogo Jota, Spaanse krant deelt beelden van uitgebrande Lamborghini Liverpool-aanvaller De voetbalwereld staat uitgebreid stil bij de dood van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De Portugees van de ploeg van Arne Slot overleed, net als zijn broer, bij een auto-ongeluk in Spanje. Vanuit dat land en zijn thuisland Portugal komen er nu meer details naar buiten over het noodlottige ongeval.

Twee weken geleden getrouwd

Jota werd het voorbije seizoen met Liverpool landskampioen bij The Reds. Hij speelde met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Jota speelde al sinds de zomer van 2020 voor de Engelse topclub. Daarvoor was hij speler van onder meer Wolverhampton Wanderes, Atlético Madrid en FC Porto. Vorig jaar speelde hij 28 Premier League-duels en wist hij zes keer te scoren.

Ook tilde hij deze zomer de Nations League omhoog met Portugal, door na strafschoppen van Spanje te winnen. Nog geen twee weken geleden trouwde Jota met zijn geliefde Rute Cardoso. Samen hebben ze drie kinderen.

De plaatselijke autoriteiten maakte eerder op de ochtend bekend dat er twee mannen van 28 en 26 jaar waren overleden bij het verkeersongeluk. Op Jota's Instagram-account regent het al de hele ochtend steunbetuigingen.

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Jota werd het voorbije seizoen dus kampioen in de Premier League. Eerder wist hij de FA Cup en de League Cup te winnen. Met Portugal pakte hij in 2019 ook al eens de Nations League, destijds voor Nederland te verslaan in de finale.