Jeremie Frimpong benadrukt dat het niet makkelijk zal zijn om Trent Alexander-Arnold te vervangen bij Liverpool. Hij sprak ook over de nieuwe aanwinst van The Reds, Florian Wirtz.

Liverpool-aanwinst Frimpong beseft dat het geen makkie wordt om Trent Alexander-Arnold te vervangen, maar de verdediger is klaar voor de uitdaging. De Nederlandse international kwam over van Bayer Leverkusen, enkele weken later gevolgd door zijn vriend Wirtz.

Pikt Arne Slot volgende aanwinst op in Amsterdam? 'Virgil van Dijk is groot fan van deze Ajacied' Liverpool is druk bezig op de transfermarkt deze zomer. Jeremie Frimpong en Florian Wirtz kwamen over van Bayer Leverkusen en Milos Kerkez lijkt de volgende versterking te worden. Toch zijn The Reds nog niet klaar en daarbij wordt er gekeken naar Ajax.

'Dat is precies wat me hier brengt'

"Het wordt niet makkelijk, maar dit is Liverpool - een topclub die niet voor niets prijzen pakt. Als je hier speelt, moet je presteren. Ik geloof in mezelf. Ik ben een winnaar en dat is precies wat me hier brengt", vertelde Frimpong aan Sky Sports.

"De Premier League is de beste competitie ter wereld. Ik ben opgegroeid in Manchester en wilde altijd al terugkeren naar Engeland. Dat was mijn plan. Ik heb een titel gewonnen met Leverkusen en ben blij dat ik nu weer bij een ambitieuze club als Liverpool zit."

'Erik ten Hag wil met miljoenen van transfer Florian Wirtz zaken doen met PSV voor sterspeler' De penningmeester van Bayer Leverkusen kon deze zomer voorlopig zijn geluk niet op. Hij zag Florian Wirtz en Jeremie Frimpong voor een gezamenlijk bedrag van zo'n 180 miljoen euro naar Liverpool verkassen. Met een volle portemonnee wil Erik ten Hag zakendoen met PSV.

'Bijna onwerkelijk'

"Tot voor kort keek ik naar ze op tv en nu ben ik onderdeel van het team, dat is bijna onwerkelijk. De trainer heeft me al verteld hoe ik kan bijdragen en hoeveel hij me als voetballer waardeert. Dat motiveert me enorm", voegde hij eraan toe. De trainer in kwestie is Nederlander Arne Slot, die afgelopen seizoen debuteerde met de landstitel.

Frimpong is ook blij dat hij weer samen met Florian Wirtz speelt: "Florian is een vriend van me. Hij is ook een winnaar en bovendien een bijzondere voetballer. Jullie zullen hem geweldig vinden. Meer hoef ik niet te zeggen, jullie zullen het zien. Hij bezwijkt niet onder druk, integendeel - hij bloeit juist op in zo'n omgeving."

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk komt met goede vriend voetballegende tegen op Ibiza Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk liep met zijn goede vriend Kevin de Bruyne een grote voetballegende tegen het lijf op Ibiza. De voetballers vieren vakantie na het Premier League-seizoen, maar zullen elkaar komend jaar een stuk minder zien.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.