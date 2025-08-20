Liverpool en Arne Slot hopen nog altijd op de komst van Alexander Isak, maar Newcastle United heeft de deur opnieuw keihard dichtgeslagen. De Engelse club reageerde dinsdagavond met een stevig statement op de onvrede van de Zweedse spits.

Isak uitte dinsdagavond zijn frustratie op sociale media. Volgens de spits heeft Newcastle United beloftes niet nagekomen, waardoor het vertrouwen is verdwenen. "Wanneer beloftes worden gebroken, kan een relatie niet langer voortduren. Verandering is nodig in het belang van iedereen", schreef hij. Om welke beloftes het precies gaat, liet Isak in het midden, al zou het naar verluidt om een salarisverhoging draaien. Sindsdien weigert de Zweed mee te trainen en te spelen.

Newcastle 'teleurgesteld', maar houdt deur open

Newcastle reageerde al snel op de uitlatingen van hun spits. De club noemde zich 'teleurgesteld' en benadrukte dat er nooit afspraken zijn gemaakt over een zomerse transfer. "Alexander heeft een contract en niemand binnen de club heeft beloofd dat hij deze zomer weg mocht. We willen onze beste spelers behouden, maar begrijpen ook dat spelers hun eigen wensen hebben", aldus de verklaring.

Toch was de toon niet alleen hard. Newcastle liet weten dat Isak altijd welkom blijft. "Dit is een trotse club met tradities. Alexander blijft deel uitmaken van onze familie en zal met open armen worden ontvangen zodra hij weer klaar is om zich bij de ploeg te voegen."

Newcastle United statement: Alexander Isak — Newcastle United (@NUFC) August 19, 2025

Liverpool blijft jagen, prijskaartje torenhoog

Ondertussen blijft Liverpool loeren. De club van Slot zou al een bod van 130 miljoen euro hebben uitgebracht, maar dat werd resoluut afgewezen. Newcastle houdt vast aan een vraagprijs van rond de 170 miljoen euro. Een bedrag dat voorlopig onhaalbaar lijkt, maar de transferzomer is nog niet voorbij.

De soap krijgt maandagavond mogelijk een pikant vervolg, want dan speelt Newcastle thuis uitgerekend tegen Liverpool. De grote vraag: staat Isak dan op het veld van St. James’ Park - en zo ja, in welk shirt?

