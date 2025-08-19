Liverpool kent een zeer drukke transferzomer. Niet alleen qua nieuwe aanwinsten, maar inmiddels ook qua verkopen. De club van Arne Slot heeft een talentvolle vleugelaanvaller verkocht en is ook nog steeds met Real Madrid in onderhandeling over Ibrahima Konaté.

Liverpool heeft de Schotse vleugelspeler Ben Doak (19) verkocht aan Bournemouth. Doak, die al international is voor Schotland, stond in de belangstelling van meerdere Premier League-clubs, maar het is Bournemouth dat zijn handtekening heeft weten te bemachtigen.

De grote vraag naar zijn diensten had directe gevolgen voor de transfersom die Liverpool ontving: inclusief bonussen gaat het om een spectaculair bedrag van zo'n 29 miljoen euro. De Engelse kampioen heeft ook een terugkoopclausule in het contract opgenomen, zo meldt The Athletic.

Vierde aanwinst van Bournemouth

De rechtsbuiten tekende in 2022 bij Liverpool, dat hem voor ongeveer 700.000 euro overnam uit de jeugdopleiding van Celtic. Hij speelde 10 keer voor het eerste elftal op Anfield Road, in totaal 307 minuten tussen de sterren van Liverpool. In het seizoen 2024/2025 werd hij verhuurd aan Middlesbrough in de Championship, waar hij in 24 wedstrijden goed was voor 10 beslissende acties (3 goals, 7 assists).

Doak is de vierde aanwinst voor Bournemouth deze zomer, na doelman Djordje Petrovic (Chelsea, 29 miljoen euro) en verdedigers Bafode Diakite (Lille, 35 miljoen) en Adrien Truffert (Rennes, 13,5 miljoen).

Onderonsje

Liverpool en Bournemouth stonden tegenover elkaar in de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen. De regerend kampioen won met 4-2, hoewel de stand in de 87e minuut nog 2-2 was.

Onderhandelen met Real Madrid

Real Madrid lijkt in de slotfase van de transferperiode een poging te willen wagen voor Liverpool-verdediger Konaté. Volgens de Spaanse krant AS is De Koninklijke echter niet van plan meer dan 25 miljoen euro te bieden. Liverpool daarentegen zou een bedrag van 40 miljoen euro in gedachten hebben.

De Engelse club vreest volgens de bron een herhaling van het Trent Alexander-Arnold-scenario, die transfervrij naar Real Madrid vertrok. Liverpool houdt er rekening mee dat Los Blancos in de laatste dagen van de transferwindow met een bod op Konaté komen. De 26-jarige verdediger speelt sinds de zomer van 2021 voor The Reds en zijn huidige contract loopt aan het einde van het seizoen af.

