Liverpool-legende Ian Rush heeft onthuld dat hij doodsangsten uitstond nadat hij thuis in elkaar zakte door een ernstige griepinfectie. De 64-jarige voormalige Welshe aanvaller bekende dat hij dacht dat hij het niet zou overleven. Hij beschrijft de ervaring als een schok die hem deed nadenken over het leven.

In een interview met Mirror vertelde Rush gedetailleerd wat er gebeurde in de nacht dat alles erger werd. "Het was beangstigend en eerlijk gezegd dacht ik dat ik het niet zou overleven. Ik stond rond twee uur 's nachts op omdat ik veel moeite had met ademhalen en ging naar beneden om een kopje thee te zetten", begon hij. "Omdat ik me al een tijdje niet goed voelde, had ik een afspraak met mijn dokter om negen uur 's ochtends. Maar rond vier uur 's nachts begon ik me slechter te voelen."

'Ik dacht dat mijn tijd gekomen was'

Toen zijn gezondheidstoestand verslechterde, nam zijn verloofde Carol de beslissing om hulp in te roepen. "Carol belde de ambulance omdat ik echt moeite had met ademhalen. Ze waren er binnen tien minuten, bleven ongeveer anderhalf uur bij me en waren fantastisch. Ze vroegen of ik naar het ziekenhuis wilde, maar ik voelde me iets beter en besloot thuis te blijven. Tien minuten nadat ze vertrokken waren, viel ik flauw. We moesten de ambulance opnieuw bellen. Deze keer duurde het veel langer voordat ze arriveerden. Ik lag op de grond, snakkend naar adem. Ik dacht echt dat het voorbij was, dat mijn tijd gekomen was."

'Ik zag eruit alsof ik gereanimeerd moest worden'

Rush beschreef momenten van grote angst, die alleen werden verzacht door de aanwezigheid van zijn partner. "Ik was in paniek, maar terwijl we wachtten, hielp Carol me erdoorheen door me te vertellen hoe ik moest proberen te kalmeren en beter te ademen. Ze was fantastisch. Toen de hulpverleners arriveerden, was ik helemaal wit. Ik zag eruit alsof ik gereanimeerd moest worden. Ik lag 48 uur op de spoedeisende hulp en daarna nog drie dagen op een afdeling voordat ik werd ontslagen. Carol bleef elke nacht aan mijn zijde, zonder één keer te falen."

Liverpool

Na zijn terugkeer naar huis bedankte Rush de ontvangen steun, met name die van Liverpool. "De clubl was fantastisch en gaf me zoveel steun en genegenheid, wat alles veel gemakkelijker maakte. Het is een club met een familiegeest en dat is wat telt in momenten als deze. Liverpool ging veel verder dan verwacht."

'Tweede kans gekregen'

De ervaring heeft diepe sporen nagelaten bij de voormalige Welshe international. "Het heeft me veel meer over het leven doen nadenken. Er zijn drie dingen – die ik privé zal houden – die ik mezelf heb beloofd zo snel mogelijk op te lossen," onthulde hij. "Vaak stellen we alles uit. Dit was een echte wake-upcall en ik zal deze zaken zonder aarzelen aanpakken in 2026. Het is alsof ik een tweede kans heb gekregen en ik ben vastbesloten die ten volle te benutten."

Topscorer aller tijden

Ian Rush is de topscorer aller tijden van Liverpool, met 346 doelpunten in 660 wedstrijden, verdeeld over twee uiterst succesvolle periodes op Anfield, alleen onderbroken door een avontuur bij Juventus in de jaren '80. Hij won vijf Engelse landstitels en twee Europa Cups met de Reds.